La charla entre Bielsa y Luis Suárez que habría anticipado el retiro del histórico goleador de la selección de Uruguay

El periodista uruguayo Diego Muñóz dio detalles de lo que hablaron el entrenador y el delantero

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/09/yKyFVX01-34516614.mp4 La charla entre Bielsa y Luis Suárez que habría anticipado su retiro de la selección

Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“No tengo palabras de agradecimiento a cada uno de los uruguayos. Desde que comencé allá en 2007 siempre me apoyaron, no sólo a mí, sino a una generación que la pasamos difícil, a punto de quedarnos eliminados de un Mundial. Me acuerdo que llegaron a decir que éramos unos vende patria. No saben lo difícil que es representar a un país, tener esa responsabilidad. Toda mi carrera es por el Maestro (Tabárez) por su calidad de humano”.

De esa forma fue como Luis Suárez comenzó su discurso el pasado viernes frente a un estadio Centenario repleto de fanáticos de la selección de Uruguay que fueron a ver el partido entre el combinado local y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas con el objetivo de brindarle una inolvidable despedida al delantero en su último encuentro con la camiseta de la Celeste.

Más allá del emotivo discurso, y de la presencia de viejas glorias que compartieron con El Pistolero el seleccionado charrúa, en las últimas horas se filtró una información relacionada a las razones que habría tenido Suárez para tomar la decisión de ponerle fin a su etapa con la camiseta número 9 de Uruguay. El periodista Diego Muñóz dio detalles de una charla que tuvieron el histórico goleador y Marcelo Bielsa, que habría acelerado el adiós.

“Cuando terminó la Copa América, Suárez pensó en quedarse en la selección hasta fin de año. Esta idea, además, se reafirmó cuando se conoció la suspensión de Darwin Núñez por cinco partidos”, fue lo primero que explicó el periodista de la cadena ESPN en el programa F360.

Acto seguido, explicó cuál fue la explicación que le dio Bielsa a Suárez que habría motivado el desenlace que vio el mundo del fútbol el viernes en Montevideo. “Cuando tuvo un diálogo con el técnico le manifestó que si Bielsa lo precisaba él se quedaba hasta fin de año. Bielsa le dijo que no le podía dar seguridad que estuviera citado en los partidos posteriores, que en esta doble fecha sí lo estaba. Entonces, frente a ese diálogo, Suárez decidió ponerle punto final a su carrera hoy”, sentenció Muñóz.

Luis Suárez junto a su familia en la despedida de la selección de Uruguay (REUTERS/Mariana Greif)

Es importante mencionar que en la previa al comienzo de la doble fecha de Eliminatorias de septiembre, Conmebol confirmó las sanciones para los jugadores de Uruguay que se vieron implicados en los incidentes que tuvieron lugar en las gradas tras el partido frente a Colombia en Charlotte por una de las semifinales de la última Copa América que se disputó en Estados Unidos.

El delantero Darwin Núñez fue el que recibió el castigo más severo con cinco fechas, junto al mediocampista Rodrigo Bentancur, quien estará cuatro jornadas sin tener actividad oficial con el seleccionado. Los restantes jugadores (Mathías Olivera, Roland Araújo, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Emiliano Martínez Toranza, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri y Santiago Mele) fueron suspendidos por tres fechas.

Frente a ese contexto fue que Suárez le habría dado el visto bueno a Bielsa para seguir en el combinado nacional, pero al no tener la confirmación del entrenador argentino, el jugador del Inter Miami habría tomado la opción de anunciar su retiro de la selección.

Tras el partido, se montó un escenario en medio del Centenario donde estuvieron los hijos de Suárez y su esposa, Sofía Balbi. La sorpresa más relevante para el N° 9 fue cuando vio a Oscar Washington Tabárez, el técnico que lo hizo debutar en la selección de Uruguay. Acto seguido, el Maestro le entregó una plaqueta y lo abrazó.

Otro de los momentos emotivos de la noche en Montevideo fueron cuando aparecieron en la pantalla gigante del estadio sus grandes amigos del fútbol Neymar y Lionel Messi, quien grabó un mensaje desde Miami, felicitando a su compañero por su notable trayectoria en la Celeste. Sé lo difícil que fue tomar esta decisión porque sé lo que sentís al jugar con la selección de Uruguay. Solo espero que disfrutes de este homenaje que te están haciendo que es más que merecido. Se que te quedan años de fútbol y estoy feliz de que sean acá y que volvamos a estar juntos en un equipo”, expresó la Pulga.