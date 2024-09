A las voces de preocupación por la contaminación del aire se sumó este jueves la Defensoría del Pueblo, que exigió a las entidades del Gobierno a asumir acciones ante estos riesgos resultado de los incendios forestales, principalmente en lo que respecta a las áreas de los ministerios de Salud y de Educación.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, envió una carta a las autoridades de las respectivas carteras estatales, con esta convocatoria.

“Es importante que, desde las diferentes instituciones del Estado, se tomen acciones que permitan precautelar la salud de los habitantes en todo el territorio nacional, en cumplimiento del Artículo 37 de la Constitución Política del Estado que establece: ‘El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades’”, señala parte de la misiva.

De momento, no existen acciones generales de estos ministerios al respecto de la contaminación. Desde el Ministerio de Educación se dejó en manos de cada región las evaluaciones sobre la suspensión de clases presenciales; no obstante, esto no se aplica en todos los municipios afectados por la mala calidad del aire aún y se ha denunciado que en algunos colegios las actividades son normales pese a las humaredas.

INCENDIOS

En tanto, desde el Ministerio de Salud se informó que es tarea de cada alcaldía la declaratoria de alertas por la contaminación. Callisaya pidió asumir acciones.

La Defensoría pidió a Salud: “Emitir y difundir recomendaciones a la población en general, sobre los cuidados a tomar para evitar afecciones a la salud, como el uso de barbijo y otros”, mediante la misiva. Además, se sugirió la distribución masiva de barbijos y el despliegue de brigadas.

En tanto que a Educación se solicitó determinar clases a distancia para las regiones afectadas por esta contaminación.

De acuerdo con el último reporte del Gobierno, de los nueve municipios capital más El Alto y Quillacollo; ocho tienen la calidad del aire entre parámetros malo a extremadamente malo.