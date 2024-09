Es probable que pierda seguidores después de que la gente lea mi último artículo “La dolorosa adopción de la IA en la medicina: 10 obstáculos que superar”(En preparación). Pero para mí, no se trata de clics y me gusta cuando uno está tratando de llegar a la verdad sobre cómo arreglar la atención médica. No es solo mi opinión. La respaldo con hechos concretos.

Así que ahí va…

Los médicos se van a enojar conmigo por decir esto, pero la IA y los médicos humanos son como Tesla y Ford. La conducción autónoma puede ser más segura (no digo que lo sea, esto es solo para dejar en claro algo), especialmente de noche, por una sencilla razón: el «ojo» y el tiempo de reacción de la IA son cientos de veces mejores que los de un conductor humano. Pero si un Tesla autónomo tiene un accidente, aparece en todas las noticias y todos, incluido el Congreso, preguntan: «¿Cómo podríamos aceptar esto?» Mientras tanto, Ford puede tener cien veces más accidentes, pero a nadie le importa.

Lo mismo ocurre con la IA en el ámbito sanitario, en particular en el de la atención primaria. La IA podría cometer un error entre un millón, pero si ese error es «tonto» a ojos de un médico humano, esa IA nunca sería aceptada.

Es un doble rasero.

Por cierto, nadie sustituye a nadie. Es un mito y deberíamos dejar de perder el tiempo en esa discusión. Estamos hablando simplemente de que la IA sea un asistente del médico, la enfermera o la recepcionista .

Es hora de aceptar la IA en la medicina. Y no solo para tareas sencillas como la transcripción ambiental, que debería haber sido una herramienta tan común para los médicos como un estetoscopio desde hace mucho tiempo. Estoy hablando de que la IA asuma un papel de «segunda opinión» en áreas como el diagnóstico y el tratamiento