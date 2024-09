La exposición en la dark web aumenta el riesgo de ciberataques: ¿qué debes saber?

La dark web es ese rincón sombrío del internet del que todos hemos oído hablar, pero pocos realmente comprenden su impacto. Según un estudio reciente de Searchlight Cyber y el Marsh McLennan Cyber Risk Intelligence Center, cualquier dato relacionado con tu organización que termine en la dark web aumenta significativamente el riesgo de sufrir un ciberataque. No es algo que sorprenda, pero tener una confirmación concreta de los riesgos relacionados con la exposición en la dark web es un llamado de atención para las empresas de todos los tamaños.

¿Qué dice el estudio?

El análisis se basó en un conjunto de datos de la dark web de Searchlight y examinó a 9,410 organizaciones entre 2020 y 2023. La investigación reveló que la probabilidad de un incidente cibernético se incrementa notablemente si los datos de una empresa terminan en la dark web. Por ejemplo, tener cuentas de usuario comprometidas y expuestas en mercados o foros de la dark web aumenta las posibilidades de un ciberataque 2.56 veces. No solo eso, la simple mención de una organización en uno de estos mercados ya es suficiente para elevar el riesgo en 2.41 veces.

Este tipo de datos es crucial para los equipos de seguridad. Si alguna vez has tenido un incidente de seguridad en tu empresa, o simplemente te preocupa que alguien pueda estar mirando tus activos digitales con intenciones maliciosas, este estudio debería servir como un recordatorio de que la vigilancia continua de la dark web es clave para prevenir ataques.

¿Cómo afecta la dark web a la planificación de los ciberdelincuentes?

Los cibercriminales no son amateurs. Utilizan la dark web para planificar y coordinar sus ataques. En foros y mercados ocultos, comparten información sobre vulnerabilidades, datos robados y técnicas para penetrar redes empresariales. Y lo que este estudio destaca es que hay una correlación directa entre la exposición en la dark web y la probabilidad de que seas la próxima víctima.

El CEO de Searchlight Cyber, Ben Jones, lo explicó de manera clara: «Cualquier dato relacionado con tu organización en la dark web está altamente correlacionado con tu probabilidad de sufrir un ciberataque». En otras palabras, si puedes identificar temprano que tu información está siendo discutida o comercializada en estos espacios, tendrás una oportunidad de ajustar tus defensas y, con suerte, detener un ataque antes de que ocurra.

¿Qué pueden hacer las empresas?

Lo primero es lo primero: la visibilidad es clave. Si no sabes que tus datos están en la dark web, no puedes hacer nada para protegerte. Empresas como Searchlight Cyber ofrecen herramientas para monitorear continuamente la dark web, proporcionando información sobre qué tipo de datos están en riesgo y quién podría estar interesado en ellos.

Por ejemplo, si detectas que tu empresa ha sido mencionada en un foro de hackers, puedes tomar medidas proactivas. Tal vez refuerzas las contraseñas, implementas autenticación multifactor o revisas las configuraciones de seguridad de tu red. Es una cuestión de actuar antes de que sea demasiado tarde.

La segunda cosa a considerar es tener una estrategia de respuesta. No puedes evitar que los cibercriminales operen en la dark web, pero sí puedes reducir el impacto de sus actividades en tu empresa. Esto significa tener un equipo de seguridad bien preparado, políticas de seguridad estrictas y procedimientos claros para detectar y mitigar amenazas antes de que se conviertan en problemas graves.

¿Qué puedes aprender de esto?

Si tu empresa no está prestando atención a lo que ocurre en la dark web, estás perdiendo una oportunidad valiosa para prevenir ataques. El estudio de Searchlight muestra que la conexión entre la exposición en la dark web y los ataques cibernéticos no es algo que puedas ignorar. Aunque pueda sonar intimidante, la buena noticia es que las herramientas y recursos para protegerte están disponibles.

No importa el tamaño de tu empresa, ya sea una startup tecnológica o una empresa más tradicional, el hecho de que tus datos puedan terminar en la dark web no es algo que puedas ignorar. Y si crees que estás a salvo porque eres una empresa pequeña, piénsalo de nuevo: los cibercriminales no discriminan por tamaño.

En WWWhatsnew.com, siempre hemos abogado por la seguridad digital y la importancia de proteger tus activos online. Ahora más que nunca, con las crecientes amenazas provenientes de la dark web, es vital estar un paso adelante. No se trata solo de prevenir, sino de entender que la vigilancia constante es tu mejor herramienta para proteger lo que has construido.