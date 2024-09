La IA toma notas por ti

¿Alguna vez has salido de una reunión virtual con la sensación de que te has perdido algo importante? A todos nos ha pasado, y justo cuando creías que no había forma de recordar cada detalle, Google Meet trae su nueva función de «Take notes for me». Esta herramienta, impulsada por la inteligencia artificial (IA) de Google, promete hacer nuestras vidas un poco más fáciles al generar resúmenes detallados de las reuniones. Pero, ¿cómo funciona realmente y qué podemos esperar de ella? Vamos a desglosarlo.

¿Qué es «Take notes for me»?

Imagina que estás en una reunión importante con tu jefe, colegas o clientes. Ya sabes cómo son estas reuniones: se habla mucho, hay muchas ideas en el aire, y al final del día, terminas con un montón de notas desorganizadas o, peor aún, sin ninguna anotación. Aquí es donde entra en juego «Take notes for me». Esta función, lanzada por Google en agosto para la versión web de Meet, utiliza la capacidad de la IA generativa de Google para crear un resumen detallado de la reunión. Piensa en ello como un asistente virtual que no solo escucha, sino que también entiende y organiza la información por ti.

La llegada a los smartphones

Aunque esta herramienta estaba limitada inicialmente a la versión web, Google parece tener planes más ambiciosos. Un análisis reciente de la aplicación de Gmail reveló que esta función pronto estará disponible en los smartphones Android. Según se ha descubierto, la función creará un nuevo documento con el resumen, lo guardará en la cuenta de Google Drive del propietario y lo adjuntará a la invitación del calendario. También, si todos los participantes están en la misma organización, el documento se compartirá automáticamente con ellos.

Limitaciones y disponibilidad

Claro, no todo es perfecto. Esta función no estará disponible para todos. Solo aquellos usuarios que cuenten con los planes de Google Workspace como Gemini Enterprise, Gemini Education Premium o los que tengan los complementos de AI Meetings & Messaging podrán acceder a «Take notes for me». Y de momento, solo está disponible en inglés. Es un comienzo, pero queda claro que Google tiene la intención de expandir el soporte a más idiomas en el futuro.

¿Qué significa esto para los usuarios?

Yo creo que esto es un gran avance para aquellos que ya utilizan Google Meet como su herramienta principal de reuniones virtuales. En mi experiencia, puede ser frustrante intentar recordar todos los puntos importantes de una conversación larga, especialmente cuando hay muchas voces en la sala (o en la pantalla). Con esta función, uno puede centrarse más en la conversación y menos en tomar notas apresuradas. Pero también me surge una duda: ¿estamos preparados para depender de una máquina para resumir nuestras reuniones? No digo que no confíe en la tecnología, pero habrá que ver cómo funciona en el día a día.

La competencia se pone interesante

Este movimiento de Google me hace pensar en cómo otras plataformas de videoconferencia, como Zoom o Microsoft Teams (aunque Teams ya hace algo semejante) responderán. En wwwhatsnew.com hemos hablado varias veces de cómo estas herramientas están en una carrera constante por añadir funciones que atraigan a más usuarios. ¿Se unirán a la tendencia de la IA generativa para resúmenes automáticos o tomarán una dirección diferente? Personalmente, me encantaría ver cómo los competidores responden a esta innovación. Después de todo, la competencia siempre es buena para los consumidores.

Si te preguntas cuándo podrás probar esta función en tu smartphone, aún no hay una fecha exacta. Los análisis indican que Google sigue ajustando los detalles antes de lanzar la función a lo grande. A mi parecer, Google está haciendo bien al asegurarse de que la experiencia sea perfecta antes de llevarla a todos los dispositivos.

Lo que sí es seguro es que herramientas como «Take notes for me» están aquí para quedarse. Nos ayudan a ser más eficientes, nos permiten concentrarnos en lo que realmente importa, y, quién sabe, tal vez un día recordemos con cariño cuando teníamos que tomar nuestras propias notas a mano.