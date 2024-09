La lucha contra el fuego no cesa: 150 bomberos voluntarios trabajan en Concepción

Fuente: Red Uno

Los incendios forestales continúan en el oriente del país, donde aún hay varios focos de calor.

Uno de los municipios más afectados es Concepción, donde 150 bomberos voluntarios combaten el fuego.

La concejal Claudia Moreno brindó un informe sobre la emergencia que atraviesa este municipio a causa de los incendios.

«Estamos con alrededor de 150 bomberos voluntarios. Hay dos focos de incendios de gran magnitud, uno que es el en la TCO Monte Verde y en la comunidad Candelaria. Necesitamos la atención inmediata de las autoridades nacionales. Necesitamos que se declare en desastre», apuntó la concejal en entrevista con Que No Me Pierda.

La representante pidió que ingrese ayuda internacional.

«Sabemos que no hay plata, que se farrearon la plata del país. Entonces, ¿Qué esperan para declararse en desastre? No entiendo por qué el presidente no deja que llegue la ayuda internacional o cuál es el temor. No sé, no puedo entender qué es lo que no quieren que le encuentren o que le pillen que no dejan que nos ayuden. Está esperando que (la tierra) arda por completo», agregó.

Aun no se cuantificó la cantidad de hectáreas quemadas en la zona.

«Se han quemado más de 4 millones de hectáreas en el departamento y la gran mayoría está entre Concepción y Guarayos«, complementó.