La marcha cobista está en la plaza Murillo, disponen de tanques de agua y baños móviles instalados por el Gobierno

La manifestación de la oficialista Central Obrera Boliviana busca que el Legislativo apruebe un paquete de leyes referidas a créditos internacionales y el proyecto normativo 035, que, para algunos sectores, impulsa una jubilación obligatoria. Además, respalda al Gobierno de Luis Arce y rechaza las movilizaciones anunciadas por grupos afines al evismo.

Marcha llega a la plaza Murillo exigiendo a la ALP la aprobación de proyectos de ley y se instala vigilia. Foto ABI



Uno de los tanques de agua colocados en la plaza Murillo. Foto: Brújula Digital





Fuente: Brújula Digital / Video RTP

De forma coincidente con la marcha que protagoniza la Central Obrera Boliviana para presionar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que apruebe los créditos externos y en apoyo al gobierno de Luis Arce, esta mañana se colocaron tanques con agua en la plaza Murillo y baños móviles en las inmediaciones del lugar.

El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, advirtió con tomar hoy las instalaciones de la ALP.

Brújula Digital constató que frente al edificio antiguo de la Asamblea, en la plaza Murillo, se instaló un tanque con capacidad para 1.200 litros. Tiene pegado un papel en el que se lee “Agua para consumo humano”.

Además, en la calle Bolívar, cerca de la plaza Murillo, se colocaron 10 baños móviles.

Esta mañana, pasadas las 08:00, comenzó la marcha en El Alto. Los cobistas se concentraron en el polifuncional de esa ciudad.

Los marchistas bajaron por la avenida Naciones Unidas rumbo a la sede de gobierno. A su paso detonaron algunos cachorros de dinamita. Cuando son las 11:45, la marcha ya está en el centro paceño.

“No vamos a parar. La marcha va a terminar con la toma física de la Asamblea Legislativa. Si no quieren legislar, que asuman sus suplentes. Y si los suplentes no quieren, vamos a plantear el cierre del Parlamento. No provoquen”, advirtió este lunes el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi durante una conferencia de prensa.

La protesta busca que el Legislativo apruebe un paquete de leyes referidas a créditos internacionales y el proyecto normativo 035, que, para algunos sectores, impulsa una jubilación obligatoria.

Además, respalda al Gobierno y rechaza las movilizaciones anunciadas por grupos afines al evismo.

Debido a la protesta, este lunes, afiliados a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSTUCB) afín al evismo tomaron momentáneamente las oficinas de la COB en La Paz y lanzaron advertencias a Huarachi de que su protesta representa un “autogolpe”.

