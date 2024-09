La mayor encestadora de Santa Cruz reforzará a Tarija Básquet en la LiboFem

“Voy a Tarija tranquila, contenta y cómoda, porque conozco a la mayoría de las chicas que integran el equipo, ya que con ellas he convivido los últimos meses en la selección nacional que fue al Sudamericano de Chile. A las otras chicas, con las que no he compartido equipo, las he visto jugar o he jugado contra ellos, así que las conozco a la mayoría”, dijo la jugadora, que en el ambiente deportivo es conocida como ‘Mafer’.