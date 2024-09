La Paz: Asambleístas denuncian corrupción en Alcaldía de Viacha para encubrir contaminación minera

Los asambleístas departamentales de La Paz Samanta Coronado e Israel Alanoca conminaron al alcalde de Viacha, Napoleón Yahuasi, a revelar quiénes recibieron “dádivas” para callar sobre la contaminación minera que afecta a las comunidades de ese municipio. Además, le exigieron ajustar la injusta escala de patentes en la cual la industria de productos lácteos paga más que las empresas que procesan minerales.

Los legisladores regionales también anunciaron que llevarán una brigada médica para evaluar a los comunarios e identificar el impacto de la contaminación en su salud.

“Decenas de familias han tenido que abandonar sus terrenos, sus hogares, las casitas que con tanto sacrificio han logrado tener durante estos últimos años, porque hay ganado muerto, porque no pueden sembrar, estas comunidades se caracterizaban por ser sectores lecheros. Se sustentaban económicamente con la venta de leche y algunas cosechas que lograban obtener en el transcurso del año”, manifestó Coronado.

Asimismo, presentó dos muestras de agua turbia tomadas de dos afluentes diferentes e imágenes de las colas de minería que se encuentran en inmensos promontorios al aire libre, con los cuales enfatizó que este daño ambiental era evidente y las autoridades no actuaron de forma oportuna para evitar esta contaminación ambiental. Asimismo denunció que las colas mineras fueron aplanadas en la superficie.

“La contaminación en estas comunidades es totalmente evidente, se siente en el aire, las partículas que ingresan a través de los ojos, la nariz, la boca; uno no puede respirar. Lamentablemente estas empresas mineras han tenido la desfachatez de agarrar los diques de cola y aplanarlos en las mismas carreteras, en los mismos caminos, donde decenas de personas transitan afectándolos desde los pies, porque remueven estos diques de cola al tomar contacto los pies con el suelo. Es lamentable lo que pasa en Viacha, no hemos visto el accionar del Alcalde”, expresó.

“Dádivas”

Por su parte, el asambleísta Alanoca conminó al alcalde de Viacha a revelar quiénes recibieron “dádivas” para callar la contaminación minera, a raíz de una declaración realizada en el programa “Palabra oficial”.

Ese espacio la primera autoridad de la Alcaldía de Viacha menciona: “Nos dicen que las empresas ya no estarían dando las comisiones anuales a ciertos dirigentes que acostumbraban percibir una cantidad de dádivas. No sabemos si es económica, no sabemos si es en enseres, eso no podemos decirlo. Y que esa dirigencia que estaba acostumbrada prácticamente, es decir, les ha cortado estas empresas, y por eso la reacción y la única forma de poderles decir, presionarles, es a través de este mecanismo, presionando que el Alcalde les corte las licencias de funcionamiento”.

Al respecto el legislador departamental señaló: “Él dice que tiene denuncias y pruebas de que las empresas mineras pagan a dirigentes ¿Y cuándo ha hecho la denuncia penal a estos dirigentes? Yo le voy a conminar a que él en este momento diga quienes son esos dirigentes que han recibido dinero de las empresas mineras y si conoce, por qué no ha suspendido la licencia de funcionamiento. Es tremendo lo que habla y finalmente nos enteramos que el alcalde también es minero, de boca del propio secretario general municipal Teófilo Choque, le dice ‘señor usted es minero’”.

Patentes

Los legisladores también expresaron su sorpresa al conocer la escala de patentes que rige en el municipio de Viacha en la cual la industria de productos lácteos paga 4.722 bolivianos y la industria que se encarga del procesamiento de minerales 3.053, por lo cual solicitaron que se realice un ajuste.

“Para la fabricación de cemento y ladrillos tienen que pagar 20.000 y hasta 85.000 bolivianos, pero miren la gran sorpresa para el tema de procesamiento de minerales tan solo 3.000 bolivianos, miren que tremenda es la diferencia y lo peor viene acá para la fabricación de lácteos que es algo bueno es todavía más que la de procesamiento de minerales que asciende a 4.722 bolivianos. Esto es tremendo, el señor Yahuasi cuándo va a modificar este tema de patentes, cuando podemos ver aquí que el tema de procesamiento de minerales es muy bajo el pago”, manifestó.

Brigadas médicas

Entre las acciones directas que se realizarán con la población afectada, la asambleísta Coronado anunció que se conformarán brigadas médicas con especialistas para que puedan el impacto de la contaminación minera en la salud de los pobladores, ya que incluso recibieron denuncias de muerte por cáncer que presumen se debe a estos factores ambientales.

“Existen indicios de que varios comunarios han fallecido por cáncer. Se va a hacer una brigada de salud para que se puedan tomar muestras de sangre, y que se puedan también asistir con especialistas oftalmólogos, otorrinolaringólogos, que puedan asistir a los comunarios, niños sobre todo, en este sector”, remarcó.

Fuente: Prensa Somos Pueblo