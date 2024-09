La Paz: Cuatro marchas de sectores terminarán con un cabildo sobre la situación económica del país

Septiembre arranca con protestas a escala nacional por la situación económica por la que atraviesa el país. Cuatro marchas protagonizadas por varios sectores terminará en un cabildo en el cual prevén definir medidas de presión por la situación económica del país.

El dirigente de los gremiales de El Alto, Antonio Siñani, indicó que la movilización es impulsada por la Central de Trabajadores del Departamento de La Paz, que se moviliza para acatar la determinación de la dirigencia nacional y otros sectores en Santa Cruz, entre ellos cívicos y transportistas.

Las principales demandas son la atención al problema de la distribución de combustible, la falta de dólar, el incremento del precio de algunos productos de la canasta familiar y las observaciones al Censo.

“El Gobierno no está solucionando, más al contrario nos da un gasolinazo. Lo que también demandamos es el tema de la canasta familiar. Vemos que compañeros y compañeras van a hacer fila pero ya no hay azúcar, es una pena que no pueda solucionar, cuando el gobierno nos echa la culpa a nosotros, a los gremiales que estamos especulando”, reclamó el dirigente gremial.