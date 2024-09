A denuncias de los vecinos del sector que notaron un movimiento irregular de perros callejeros, la Policía acudió al lugar del hecho para realizar las primeras investigaciones. Los investigadores sospechan que la joven fue asesinada en otro lugar y que luego fue lanzada a este terreno.

“De acuerdo a las características de la escena, entendemos que la víctima perdió la vida en otro punto”, agregó Zegada.

La Policía y Bomberos tuvieron que realizar labores extremas para ingresar al terreno accidentado y así recuperar el cuerpo de la mujer. Al menos seis horas demoraron los efectivos hasta llegar al punto donde se encontraba el cadáver.

“Había caninos en cantidad. Hemos tenido que bordear toda la serranía, fue una caminata de aproximadamente mil metros de subida para rescatar el cuerpo (…) su rostro se encuentra desfigurado”, informó el jefe de la División Homicidios de la Felcc, René Tambo.

Por su parte, la mamá de la víctima pide a la Policía investigar a la pareja de su hija. La mujer sospecha que esta persona está implicada en la muerte de la joven.

“Tuve que ir a buscarle a su universidad y ese día me dijeron que se ha pedido permiso (…) Este Víctor (sospechoso) me ha llamado de cabina y me dice que no tiene nada que ver con mi hija con palabras groseras”, contó la mujer entre lágrimas.

Finalmente, el cuerpo fue llevado a la morgue judicial donde los especialistas deberán identificar y determinar las causas exactas del deceso y la data de la muerte. La mamá de la joven pide justicia.