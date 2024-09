La Paz: Sectores se unen para protestar por la situación económica y contra la ley de jubilación

Médicos, cívicos y estudiantes se unieron para masificar las protestas contra el Gobierno, en contra del tratamiento de la ley de jubilación y en protesta por la situación económica de país.

Fuente: Cadena A/https://www.vision360.bo

El mitin se realiza en la avenida Saavedra, dela zona paceña de Miraflores, donde cortaron el tráfico, causando congestión vehicular.

Se inicia la el bloqueo y la marcha en Miraflores. Foto: Carlos Quisbert

Participan de esta movilización médicos y trabajadores en salud, el comité cívico de La Paz, vecinos y gremiales. También se prevé la incorporación de estudiantes y personal de Universidad Mayor de San Andrés (Umsa).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Édgar Villegas, reiteró que su sector se moviliza en rechazo de la llamada «ley de jubilación forzosa» que, según señala, fue elaborada por el Gobierno de forma inconsulta con salud, magisterio, universidad y otros sectores, que observan la norma.

«Hemos enviado una carta al presidente de la Cámara de Diputados (Israel) Huaytari donde le manifestamos que no estamos de acuerdo y la respuesta es que la ley no se trata en plenario, mientras no haya un acuerdo entre salud y la comisión respectiva, pero hasta ahora no hay nada», señaló el dirigente.

Suman protestas

Sin embargo, no sólo los médicos realizan esta protesta, ya que en la misma participan otros sectores que sumaron sus reclamos por la situación económica que vive el país.

«Además estamos aquí reunidos no sólo los estores médicos, está el comité cívico, gremiales, vendrán los universitarios y maestros, porque además la crisis se ha profundizado, los dólares, los precios de la canasta familiar, la falta de diésel, todo ha determinado que la gente esté en ascuas y tenga que salir a manifestarse ante la falta de un gobierno que ponga solución a la situación en Bolivia», señaló Villegas.