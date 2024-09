La solución boliviana

Vivimos días sombríos, no solo por humo que no nos permite ni respirar, sino también por la realización y claridad única que ya todos deberíamos tener: con el Movimiento al Socialismo no saldremos jamás de este círculo de mentiras, fraudes, corrupción y abusos.

No contentos con destruir la economía, y usar el aparato de justicia para perseguir, amedrentar y secuestrar a quienes luchan por lo correcto, el MÁS manipula los datos del censo, (algo que advertímos con bastante tiempo), lo que era claro porque es el MÁS, el aparato que usan para hacer fraude. Que vive de conflictos, son necesarios para ellos, los conflictos les permiten distraer a la población de su pésima gestión, les permiten robar de cada acto que como gobierno realizan.

Sus ministros rayan la ignorancia todo el tiempo, (únicamente con el afán de quitar la atención de sus crímenes) como Eduardo del Castillo que acusa a terceros de su propia manipulación de datos censales, y como siempre se anima a poner de ejemplo de lo “malo” a una mujer cruceña, a una diputada de oposición, recordando que Santa Cruz fue y será el blanco de ataque principal del masismo.

Hoy, las malas gestiones del gobierno de Luis Arce encarnado en el natural actuar del Movimiento al Socialismo, tienen a gran parte de Bolivia sin poder respirar, y nombró al MÁS continuamente porque es el aparato político que se ha utilizado los últimos 20 años para polarizar al país, para saquearnos, para destruir nuestra economía, para perseguir y para malograr el estado de derecho.

Ya debemos darnos cuenta de algo: con ellos NADA.

Lamentablemente, el fuego se apagará cuando comience la temporada de lluvia, ellos ven los incendios como un respiro para un gobierno que está siendo atacado hasta por sus propios grupos afines, que se ha destruido de manera poética: Luis Arce fue elegido como candidato por Evo Morales por ser el supuesto creador del milagro económico de la década pasada, la verdad es que en ese gobierno no hubo milagros, solo atrocidades y aprovecho de la subida global del claro del barril de petróleo. En fin, el milagroso ha hecho lo que podía y el resultado es desastroso.

Lo importante de este mensaje la aceptación: con el masismo, vamos a tener incendios cada año, no nos vamos a recuperarnos jamás de la crisis económica, un opositor va a tener la amenaza constante de ser detenido, todos los censos tendrán resultados a su conveniencia, y no aplicarán los resultados como deberían, incluso los suyos, las empresas quebrarán, su entorno se hará más rico y la clase trabajadora más pobre.

Con ellos y su Estado Prurinacional fallido estamos condenados al conflicto, a la pobreza, al zozobro, a la polarización, a la crisis, a los incendios y sobre todo: a los abusos continuos.

No todo está perdido, como hemos detectado la enfermedad, ahora hay que atacarla sin piedad, todo lo que hagamos desde acá a agosto del 2025 debe ser para generar unidad opositora y por supuesto, lo más importante: CONTROL ELECTORAL. Y cuando me refiero a control electoral no estoy hablando de jueces de mesa, sino a una herramienta que vamos a tener en nuestras manos, perfeccionada, para garantizar que la ciudadanía tendrá resultados REALES de nuestros votos por primera vez desde el 2016.

Eso sí, es con todos, el compromiso debe ser ciudadano, pero los resultados serán los deseados, tener en nuestro país la ansiada paz, estabilidad y calma que tanto necesitamos.

Sé que hemos dado todo, sé que parece inservible, pero créeme, ya lo hicimos una vez, aprendimos de nuestros errores, aprendimos de los errores de los de afuera, estate atento al llamado de control electoral, todos podrán participar. Si alguna vez votaste por el MÁS, hoy tenes la oportunidad de estar del lado correcto de la historia. Como todo lo bueno, cuesta, pero los resultados serán permanentes.

Mientras tanto entendamos: con ellos NADA

Alejandra Serrate

Fuente: eju.tv