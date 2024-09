La venta en restaurantes en la capital gastronómica de Bolivia se incrementó en 5%

En 2020 las ventas o servicios facturados en restaurantes sumaron 456 millones de bolivianos, al año siguiente 573 millones, en 2022 subieron a 726 millones y el año pasado a 834 millones, según el Ministerio de Economía.

El chicharrón es uno de los platillos más degustados de la gastronomía de Cochabamba. Foto: Alcaldía de Cochabamba.

Fuente: vision360.bo

¿Dónde se come más rico en Bolivia? Se dice que en Cochabamba y es que en la capital gastronómica del país, en el primer semestre las ventas o servicios facturados en restaurantes alcanzaron un valor de 409 millones de bolivianos, un 5% más que en similar período de 2023, según datos del Ministerio de Economía.

Quién no acudió en esa ciudad a servirse un chicharrón, un pique macho en sus distintas variedades, un silpancho, chajchu, trancapecho, enrollado, escabeche, locoto relleno, fritanga, o un lapping, solo para mencionar algunos de los platillos que se pueden degustar en la “llajta”, que este 14 de septiembre celebra su efeméride.

Infografía: Diego Gonzales.

Los datos del Ministerio de Economía revelan que las ventas de los restaurantes en Cochabamba tuvieron los últimos años un ascenso constante, por ejemplo en 2020 sumaron 456 millones de bolivianos, al año siguiente 573 millones de bolivianos, en 2022 sumaron 726 millones de bolivianos y el año pasado 834 millones de bolivianos.

“Entre 2020 y 2023, las ventas en restaurantes y supermercados de este departamento crecieron un 83,1% y un 53,9%, respectivamente, evidencia de una mejora del poder adquisitivo de sus habitantes”, resalta ese despacho.

La facturación de los supermercados pasó de 113 millones de bolivianos en 2020 a 121 millones de bolivianos en 2021, a 163 millones de bolivianos en 2022, y el año pasado a 174 millones de bolivianos. Hasta junio de este año, las ventas suman 81 millones de bolivianos, un 2% más que en similar período de 2023.

Infografía: Diego Gonzales.

De acuerdo con el Ministerio de Economía, entre 2021 y 2023, el Producto Interno Bruto (PIB) real del departamento creció un 4,3%, superando el promedio de 4,2%, observado entre 2006 y 2019. Además, en 2023, el PIB nominal alcanzó un récord de 6.738 millones de dólares, el nivel más alto de los últimos 33 años.

Este crecimiento económico se vio reflejado en un aumento del PIB per cápita departamental, que llegó a un máximo histórico de 3.138 dólares.

Infografía: Diego Gonzales.

Exportaciones

En 2023, las exportaciones departamentales totalizaron 763 millones de dólares, alcanzando su máximo histórico, con un crecimiento del 41,1% respecto a 2022.

El oro metálico ($us 362 millones), el gas natural ($us 98 millones), la urea granulada ($us 78 millones), las bananas ($us 44 millones) y los productos derivados de la soya ($us 29 millones) fueron los principales productos de exportación.

Recursos

El Presupuesto General del Estado, para 2024, destinó 2.785 millones de bolivianos para la inversión pública en este departamento. Los principales proyectos incluyen iniciativas productivas (47%), programas sociales (29%) e infraestructura (23%), como plantas de procesamiento de papa y piña, extracción de aceite vegetal, construcción de carreteras de doble vía Confital-Bombeo, Villa Tunari-Chimoré y la construcción y equipamiento de un instituto oncológico en Cochabamba.

El Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP) reactivó 76 proyectos en el departamento de Cochabamba, con una inversión total de 149 millones de bolivianos de financiamiento aprobado entre 2021 y 2023, que contribuyeron a estimular el empleo y fomentar el desarrollo departamental.

Entre 2021 y 2023, el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, sus 47 gobiernos municipales, el Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino (Gaioc) Raqaypampa y la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) recibieron 2.6215 millones de bolivianos por regalías y transferencias del nivel central del Estado. Este monto supera el promedio de los periodos 2006-2019 y 1994-2005.

Financiamiento

En cuanto a los créditos productivos, hasta julio de 2024, se otorgaron 213.808 préstamos en el departamento, por un total de 2.755 millones de dólares. Esta cifra es 7% más que el financiamiento otorgado en el mismo período de 2023, lo que demuestra el impulso financiero a las iniciativas empresariales y proyectos productivos, destaca el Ministerio de Economía.

Los créditos SIBolivia beneficiaron a 3.101 productores, por un total de 348 millones de bolivianos hasta agosto de 2024. Estos créditos están destinados a apoyar al sector productivo, para diversificar la producción industrial y manufacturera, generar valor agregado, sustituir importaciones y fortalecer el mercado interno.

Por otra parte, los créditos Mujer BDP financiaron a 3.201 emprendimientos liderados por mujeres, con un monto de 181 millones de bolivianos.

El sector empresarial mostró una expansión, con la creación de 6.268 empresas desde enero de 2021 hasta junio de 2024, aumentando a 63.603 la base empresarial, cantidad que es cinco veces mayor que la de 2005.