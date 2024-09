“Vi los últimos 10 minutos del partido y la verdad que se me caían las lágrimas al final del partido. De felicidad. De que pudimos ganar el partido, de que pudimos ganar después de 31 años”, sostuvo Carlos Lampe este miércoles, en Santiago de Chile tras su operación de la rotura del tendón de Aquiles.

Dialogó en exclusiva con el portal digital boliviano RDC, que tras cubrir el partido del martes, se quedó a la operación del arquero boliviano y diálogo con él.

Lampe confesó que la emoción fue muy fuerte, porque habían pasado muchas generaciones de futbolistas bolivianos sin ganar en el exterior durante tres décadas.

“Bueno se pudo ganar en esta cancha, en esta fecha y creo que eso deja un poco de lado la amargura que tengo por mi lesión”, rescató Lampe.

El arquero sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el partido que Bolivia le ganó a Chile el martes, en el estadio Nacional, por la Eliminatoria.

Este miércoles fue operado en la Clínica Meds de La Dehesa en la capital chilena, según reportó el periodista Rodrigo Gómez, de Radio Cooperativa.

LA LESIÓN

Siempre entrevistado por RDC, Lampe recordó el momento de la lesión, cuando Marcelo Suárez le cedió el balón, Lampe controló el esférico, pero cuando quiso devolver, la pierna ya no le respondió y cayó al piso.

“En lo que apoyo el pie derecho, ahí es donde siento un latigazo muy fuerte. Me dejó inmóvil y me tiró al piso y no atinas a nada, porque la pierna ya no te responde”, recordó el arquero de Bolívar.

Comentó que es la primera vez que le sucede algo así. Sostiene que fue un momento horrible y ya no tuvo control de su pierna y no dio el pase.

“Obvio que me dolió que fue gol, que no hubo fair play, pero veo que también es juna situación complicada para Vargas. Vi que lo hizo a media gana, sabiendo lo que me pasó”, explicó el arquero.

Sostuvo que hubo justicia divina y que luego vino el dolor en esa región del tendón y lo único bueno fue que triunfó Bolivia.

“Me puse a llorar un montón. Conozco Chile. Sé que hay buena tecnología aquí, buena medicina y decidimos operarnos. Porque viajar con la lesión y el dolor era mucho”, sostuvo.

Con relación al tiempo de recuperación, dijo que solo le queda estar tranquilo y esperar la recuperación con paciencia.

“Solo agradezco la preocupación de quienes se preocuparon. El tiempo pasará rápido. Disfrutaremos con la familia, para luego volver con todo”, afirmó a RDC

