El empresario boliviano Marcelo Claure publicó este miércoles en sus redes sociales imágenes del encuentro que sostuvo con los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Argentina, Javier Milei, durante la 79ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en New York, Estados Unidos.

“Mi labor como empresario es juntarme con líderes políticos (elegidos democráticamente) y empresariales mundiales para buscar oportunidades de negocio y de inversión. Que están difícil de entender (sic)”, escribió en la red X tras postear fotografías y un video.

Y destacó, “anoche fue un honor recibir en mi casa en Nueva York, durante la Asamblea General de la ONU, al presidente @LulaOficial de Brasil. Sus palabras fueron excepcionales, destacando las oportunidades que Brasil ofrece a los inversionistas extranjeros. Soy un creyente en Brasil”.

No es la primera vez que Claure se reúne con Lula da Silva. El 29 de junio del año pasado, también publicó una fotografía y reafirmó su compromiso de abrir 2.000 fábricas de Shein (un minorista electrónico global de productos de moda, belleza y estilo de vida) y generar más de 100.000 empleos. En febrero de 2023, el empresario fue anunciado como el nuevo presidente de Shein en Latinoamérica.

En abril de este año volvieron a encontrarse y según el boliviano abordaron varios temas y más inversiones en ese país.

Claure con Milei

Asimismo, el empresario publicó un video donde se lo ve sonriente y hablando con el presidente de Argentina, Javier Milei.

“Con el presidente de Argentina @JMilei quien se acuerda que nos juntamos antes de mi viaje a Bolivia para la inauguración del CAR del @Bolivar_Oficial. Para mí es un placer escuchar a líderes políticos, con una estrategia clara y una visión implacable sobre cómo arreglar el país”, escribió en sus redes.

Resaltó, además, que el martes se reunió con los mayores inversionistas del mundo. “Todos, al hablar sobre el increíble crecimiento de la electrificación, me preguntaron sobre el litio en Bolivia y por qué no producimos nada. Es difícil no tener respuestas, pero lo que les digo es: paciencia. Pronto llegarán los gobernantes que abrirán a Bolivia al mundo y no dejaremos pasar la mayor oportunidad en nuestra historia”.

Claure es un inversor y empresario, CEO y fundador de Claure Group, un holding de inversión global con aproximadamente $us 4.000 millones bajo gestión en distintos sectores de la economía. Entre ellas tecnología, inteligencia artificial, transición energética, estilo de vida y entretenimiento.

El boliviano fue elegido recién como uno de las 500 personas más influyentes de América Latina, según una publicación de plataforma Bloomberg.

