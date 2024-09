LinkedIn mejora la búsqueda de empleo con un nuevo filtro para empresas verificadas

Buscar trabajo a través de LinkedIn puede ser complicado, especialmente si no estás familiarizado con la empresa que publica la oferta. Para ayudar a los usuarios a encontrar empleadores confiables, LinkedIn ha introducido un nuevo filtro de búsqueda que permite limitar los resultados a empresas verificadas. Este cambio es particularmente relevante ahora que muchas personas están intensificando su búsqueda de empleo tras el final del verano.

Cómo funciona el nuevo filtro

El nuevo filtro de LinkedIn permite buscar únicamente empleos publicados por empresas verificadas. Según Rohan Rajiv, líder de producto de LinkedIn Jobseeker, al aplicar este filtro se mostrarán solo los empleos con información verificada sobre la empresa y el reclutador. Para realizar este tipo de búsqueda, debes dirigirte a la página de Empleos de LinkedIn, introducir el título del trabajo o habilidad que estás buscando y tu ubicación preferida. Luego, selecciona «Todos los filtros», desplázate hacia abajo y activa la opción «Tiene verificaciones». Al hacer esto, los resultados de tu búsqueda mostrarán únicamente empleos de compañías verificadas​.

¿Qué significa la verificación y por qué es importante?

Una insignia de verificación en una oferta de empleo indica que LinkedIn o un tercero de confianza ha confirmado la información declarada sobre la empresa o el reclutador. Al seleccionar la insignia, se despliegan todas las verificaciones relacionadas con la oferta, incluyendo la identificación emitida por el gobierno de la empresa, el empleador del reclutador y la página oficial de LinkedIn de la empresa​.

Aunque esta función aún está en fase piloto, y no todas las empresas legítimas tendrán una insignia de verificación, esto no significa que la información de un trabajo sin esta insignia sea incorrecta o sospechosa. Es posible que el reclutador simplemente no tenga acceso a la función todavía o no haya completado el proceso de verificación.

No es una solución total

LinkedIn señala que este filtro de verificación no debe considerarse una solución total para identificar ofertas de empleo fraudulentas o engañosas. «Siempre es una buena idea realizar una investigación adicional sobre la empresa y el puesto antes de aplicar a un trabajo o interactuar con una empresa», dice LinkedIn en su página de soporte. Algunas buenas prácticas incluyen investigar la empresa en línea, visitar su sitio web oficial y revisar sus perfiles en redes sociales​.

¿Por qué usar este nuevo filtro?

En mi opinión, esta nueva herramienta es especialmente útil para quienes son nuevos en LinkedIn o para aquellos que han tenido malas experiencias con empleadores desconocidos. ¿Quién no ha visto una oferta de trabajo que parecía demasiado buena para ser verdad? Este filtro ofrece una capa adicional de confianza al buscar empleos, reduciendo el riesgo de toparnos con anuncios engañosos o potencialmente fraudulentos.

Si bien no todas las empresas tendrán la insignia de verificación, es un buen punto de partida para sentirnos más seguros al buscar oportunidades laborales. Además, en un momento donde tantas personas están reconsiderando sus carreras y buscando nuevas oportunidades, es esencial contar con herramientas que nos den más confianza y seguridad.

¿Cómo aprovechar al máximo LinkedIn con esta nueva función?

Con este nuevo filtro, encontrar trabajo en LinkedIn puede ser menos frustrante y más eficiente. Te recomiendo que lo pruebes y veas cómo cambia tu experiencia de búsqueda. Y, si quieres estar al tanto de más innovaciones y consejos sobre cómo mejorar tu vida profesional, te invito a visitar WWWhat’s New, donde siempre estamos explorando nuevas herramientas y tecnologías para ayudarte a sacar el máximo provecho de las plataformas digitales.