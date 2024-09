“Llovía fuego, hemos perdido todo”, ganaderos de San Joaquín en emergencia por los incendios

“Se está quemando, tenemos que ir a buscar gente que no encontramos, tenemos gente perdida, las ráfagas las agarraron, no sabemos en dónde y tenemos que ir a rescatarlos”, dijo un ganadero del sector.

Las personas afectadas aseguran que los incendios no solo consumieron árboles y vegetación, sino también potreros lo que ha provocado que se queme parte del ganado.

“Toda la madera, todos los estacones, corrales, tenemos ganado muerto, quemado. Llovía fuego, hemos perdido todo, todo eso que está ardiendo son nuestras maderas, alambrados que íbamos a arreglar de los anteriores incendios”, denunció.

En un video capturado por una de las personas afectadas se puede ver la cantidad de zonas quemadas y consumidas por el fuego, además de varios animales muertos.

Uno de los ganaderos asegura que perdió todo lo que tenía, su inversión de años.

“Me he quedado sin campo, sin ganado, no sabemos todavía cuántos años han ido tirados por todos lados. Dos horas fue lo que tardó”, agregó.

Beni es otro de los departamentos afectados por los incendios forestales, donde al igual que Santa Cruz y Pando, luchan desde hace meses por poder controlar el fuego, que arrasa con todo a su paso afectando principalmente a la fauna y flora.