Los sherpas, esos héroes del Everest que trabajan en la sombra

Popularizados por el estreno del documental del famoso youtuber francés Inoxtag, los sherpas han estado en el centro de todas las expediciones a la cumbre del Everest durante 70 años. Aquí repasamos la historia y el papel de estos guías y acompañantes, imprescindibles en cualquier expedición al “techo del mundo”.

Fuente: https://www.rfi.fr

Un informe de Timéo Guillon

Sherpa es una palabra que ha entrado en el vocabulario de millones de jóvenes tras el estreno del documental ‘Kaizen’, todo un éxito entre los espectadores de YouTube. El vídeo, que sigue el viaje del youtuber Inoxtag para escalar el Everest en un tiempo récord, consiguió más de 28 millones de visitas en sólo una semana, pero también suscitó numerosas críticas, algunas de ellas centradas en el papel de los sherpas y su “trabajo en la sombra”.

Una comunidad estructurada

Hoy en día, el término ‘sherpa’ designa sobre todo a quienes acompañan a los alpinistas en su conquista de las cumbres del Himalaya, pero originalmente se refería a un grupo étnico. Estos tibetanos, que viven en Nepal a los pies del “techo del mundo”, desarrollan su vida cotidiana en este paisaje excepcional.

Desde su infancia, han escalado estas altas montañas, que temen y veneran a la vez. “Para mí, el Everest no es sólo una montaña para ganar dinero, para mí es sagrada”, explica a RFI Tendi Sherpa, guía y jefe de expedición que cuenta con una quincena de ascensos a sus espaldas.

Para llegar a la cumbre, los sherpas se reparten las tareas, como explica François Carrel, autor del libro Himalaya Business. “Siempre hay un grupo de porteadores que llevan el equipo necesario a los campamentos base y que van y vienen. Son un poco como el proletariado de los sherpas, por lo que no se les paga mucho”, además de los que preparan la ruta de acceso e “instalan las cuerdas fijas”.

“Estamos en condiciones reales de escalada porque tienen que escalar de verdad, no pueden tirarse de las cuerdas porque son ellos los que las van a bajar. Es un trabajo enorme, que implica semanas de trabajo que los escaladores occidentales no se dan cuenta de que tienen que hacer”, lamenta el periodista.

En esta imagen tomada el 2 de mayo de 2021, el alpinista nepalí Kami Rita Sherpa posa para una foto durante una entrevista con AFP en el campo base del Everest, en la región del monte Everest del distrito de Solukhumbu, ya que Sherpa alcanzó el 7 de mayo la cumbre del monte Everest por 25ª vez, batiendo su propio récord de más cumbres de la montaña más alta del mundo. (Foto de Prakash MATHEMA / AFP) AFP – PRAKASH MATHEMA

En la película de Inoxtag, vemos a los “sherpas escaladores”, los que acompañarán a los clientes hasta la cumbre, la élite de la comunidad. Entre estas dos castas, encontramos a los sherpas cualificados para trabajar en los campamentos base, que “vigilan el estado de los clientes mientras duermen y les suministran oxígeno y alimentos”. Según François Carrel, este trabajo entre bastidores no se muestra en la película del youtuber: “Por supuesto, dice que sin los sherpas no lo habría conseguido, pero en ningún momento explica hasta qué punto el trabajo ya lo tienen medio hecho”.

Un trabajo tan peligroso como lucrativo

Desde la primera ascensión al Chomolungma (nombre tibetano del Everest, que significa “Diosa Madre del Mundo”) en 1953 por el neozelandés Edmund Hillary y el sherpa Tensing Norgay, la búsqueda del pico más alto del mundo ha sido el sueño de muchos buscadores de emociones, principalmente occidentales.

Para intentar escalar el Everest, los aventureros deben “pasar por una agencia y pagar un mínimo de 30.000 euros”. Cada temporada (que sólo dura de abril a mayo), entre “650 y 850 personas” se dirigen al pie de este macizo, según las cifras de François Carrel, que añade que “260 sherpas han muerto desde el comienzo de la exploración del Himalaya”.

En el vídeo del youtuber Inoxtag, el equipo del joven, seguido por 8,4 millones de suscriptores, conoce a un sherpa que ha escalado el Everest doce veces. Este hombre, marcado por sus expediciones, es anciano. Le han amputado el meñique derecho, tiene paralizado el anular y los dedos de la mano izquierda son insensibles al dolor. Sin embargo, expresa su deseo de volver.

“Gracias al Everest mantiene a toda su familia, de lo contrario nunca volvería”, dice Mathis Dumas, el guía de la expedición. “No se dice a sí mismo ‘voy a escalar el Everest por diversión’, simplemente no tienen otra opción. Es una importante fuente de ingresos en Nepal”, agrega.

Aunque sus ingresos no están claros debido a la opacidad de las agencias que los emplean, un sherpa puede ganar entre 4.000 y 7.000 euros. Una suma considerable en un país donde el salario mínimo es de 110 euros al mes. Por no hablar de “las propinas que dejan los clientes adinerados, que no dudarán en dar algunos miles de dólares más a los sherpas que les han acompañado”, revela el autor de Himalaya Business.

Como señala el propio Inoxtag en su documental: “Para nosotros, occidentales, subir [al Everest] es [un] sueño, pero él se gana la vida”. Una suma que no impide que algunos internautas lo consideren una forma de explotación, dada la peligrosidad de esta profesión.

El Everest, en el Himalaya, Nepal, en una imagen del 22 de abril de 2018 AFP/Archivos

Empresarios del Himalaya

Durante décadas, la etnia sherpa ha monopolizado las expediciones al Himalaya. “Hay una categoría de nepaleses, muy a menudo sherpas, que han creado agencias, que son los jefes de estas agencias y que son empresarios completamente modernos que claramente hacen esto para ganar mucho dinero”, explica François Carrel. Hoy en día, estas personas han asumido un papel protagonista en la organización, la logística y la comercialización de estas expediciones. El turismo de altura no podría existir sin ellos.

“Generación tras generación, han acumulado conocimientos y habilidades. Ya no son subcontratistas o guías, sino que son los que gestionan las escaladas”, prosigue el especialista. Directores de agencias, propietarios de hoteles y restaurantes, empresarios de todo tipo. El turismo del Everest permite a miles de personas ascender socialmente después de este peligroso trabajo.

Como budistas, los sherpas también tienen un vínculo espiritual muy fuerte con estas cumbres. Sin embargo, con el continuo desarrollo del turismo, “asistimos a una secularización de esta población, sobre todo entre las generaciones más jóvenes que son empresarios y que han perdido un poco este vínculo religioso”, explica François Carrel.

Preservar el lugar

Esto no quiere decir que no sean conscientes de la necesidad de preservar la zona. Tendi Sherpa lleva años advirtiendo de los aspectos negativos de una ascensión de este tipo, como la ‘sobrevisita’. “Es preocupante y muy peligroso […], y mi misión es obligar al gobierno nepalí a imponer normas para controlar todo esto”, explica el guía mientras observa las impresionantes imágenes de los atascos en la cumbre.

Otro gran problema es la contaminación que se deja al escalar estas cumbres. “Nuestras montañas han empezado a apestar […], estamos recibiendo quejas de que las heces humanas son visibles en las rocas y algunos escaladores se enferman. Esto no es aceptable”, declaraba el pasado febrero a la BBC Mingma Sherpa, presidente de un municipio a los pies del Everest.

Aunque hoy François Carrel cree que sigue habiendo una gran reserva de nepaleses dispuestos a hacer este trabajo, uno de los principales jefes de agencia nepaleses le dijo que “prevé una probable escasez de sherpas de escalada cualificados en los próximos años debido al auge comercial que rodea a estos ascensos”. Difícil escalar el Everest si no hay suficientes sherpas para hacer frente a la afluencia.