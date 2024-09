Los vehículos autónomos podrían entender mejor a sus pasajeros con ChatGPT

Imagina subir a tu vehículo autónomo y simplemente decir, «tengo prisa», y que este automáticamente elija la ruta más rápida para llevarte a tu destino. Parece algo sacado de una película de ciencia ficción, ¿verdad? pues esto podría estar más cerca de lo que pensamos, gracias a una investigación reciente de la universidad de Purdue. han descubierto que los vehículos autónomos (VA) podrían utilizar ChatGPT u otros modelos de lenguaje avanzado para interpretar comandos de los pasajeros de una manera mucho más humana y natural.

¿Cómo funciona esta tecnología?

Los ingenieros de Purdue han demostrado que un vehículo autónomo puede aprovechar modelos de lenguaje como ChatGPT para interpretar comandos de manera más eficiente. estos modelos, conocidos como modelos de lenguaje de gran tamaño, son algoritmos de inteligencia artificial entrenados para entender y generar texto similar al humano. en lugar de simplemente reconocer comandos de voz predefinidos, el vehículo puede comprender intenciones más complejas, como cuando le dices «me siento un poco mareado», y ajustar su conducción en consecuencia.

Por ejemplo, en la actualidad, los sistemas de vehículos requieren que uses botones o comandos de voz muy específicos para dar instrucciones. pero con estos modelos de lenguaje, el coche podría interpretar tus deseos con un simple comentario. ¿alguna vez has intentado usar comandos de voz en tu coche y te has frustrado porque no te entiende? este nuevo enfoque podría cambiar eso radicalmente.

Experimentos en el mundo real

La investigación, liderada por Ziran Wang, profesor asistente de la escuela Lyles de ingeniería civil y de construcción en Purdue, se presentó en la 27ª conferencia internacional de sistemas de transporte inteligente de la IEEE. en este estudio, los vehículos no se conducen solos utilizando los modelos de lenguaje, sino que estos modelos ayudan a interpretar mejor los comandos de los pasajeros y personalizan la conducción según las preferencias del usuario.

Uno de los experimentos más interesantes consistió en integrar ChatGPT a un vehículo autónomo de nivel cuatro, según la clasificación de SAE International (un nivel por debajo de la autonomía completa). la idea era que cuando el sistema de reconocimiento de voz del vehículo detectaba un comando, los modelos de lenguaje en la nube procesaban esa información teniendo en cuenta parámetros como las reglas de tráfico, las condiciones de la carretera y el clima. luego, generaban instrucciones para que el vehículo ejecutara a través de su sistema de conducción electrónica.

Los participantes de estos experimentos reportaron sentirse más cómodos con las decisiones que el vehículo tomaba cuando usaba modelos de lenguaje, en comparación con la conducción autónoma tradicional. esto sugiere que los modelos como ChatGPT podrían tener un papel importante en mejorar la experiencia del usuario en futuros vehículos autónomos.

Aprendizaje continuo y memoria del pasajero

Además de interpretar comandos directos e indirectos, los investigadores también probaron un módulo de memoria que permitía a los modelos de lenguaje almacenar información sobre las preferencias históricas del pasajero. imagina que tu vehículo recuerda que prefieres rutas menos congestionadas o que tiendes a marearte en carreteras sinuosas; esta memoria permitiría que el coche ajuste su conducción a tus necesidades en tiempo real.

Esta capacidad de aprendizaje continuo también podría resolver uno de los problemas actuales de los modelos de lenguaje: la tendencia a «alucinar» o a interpretar mal la información. aunque no era el foco principal de este estudio, se sabe que modelos como ChatGPT pueden responder de manera incorrecta si malinterpretan un comando. los investigadores de Purdue han implementado mecanismos de seguridad para evitar situaciones peligrosas, pero reconocen que este es un desafío que debe superarse antes de que los fabricantes de vehículos implementen estas tecnologías en el mundo real.

¿Qué implicaciones tiene esto para el futuro de los vehículos autónomos?

La posibilidad de que los modelos de lenguaje hablen entre sí, por ejemplo, para decidir cuál vehículo pasa primero en un cruce de cuatro vías, es una de las futuras direcciones que explora el laboratorio de Wang. también están investigando cómo los modelos de visión avanzada pueden ayudar a los vehículos autónomos a conducir en condiciones climáticas extremas, como las que son comunes en el medio oeste de los Estados Unidos.

Mientras tanto, en WWWhat’s New, ya hemos visto cómo las innovaciones tecnológicas impactan nuestra vida diaria, y esta es una tendencia fascinante a seguir. ¿qué pasa cuando los modelos de lenguaje se vuelven lo suficientemente inteligentes como para negociar entre ellos, o para aprender de cada interacción? el camino hacia un mundo de vehículos completamente autónomos se vuelve mucho más interesante con estas preguntas en mente.

¿Qué es lo que falta por mejorar?

Aunque los resultados son prometedores, aún hay varios desafíos que superar. por ejemplo, los modelos de lenguaje tardan en promedio 1.6 segundos en procesar un comando del pasajero, lo cual es aceptable en situaciones no críticas, pero podría ser problemático en casos donde se requiere una respuesta más rápida. este es un problema que afecta a los modelos de lenguaje en general, y es un área en la que tanto la industria como los investigadores universitarios están trabajando para mejorar.

Además, antes de que estos modelos puedan integrarse completamente en los vehículos, será necesario realizar muchas más pruebas y obtener la aprobación regulatoria correspondiente. hasta entonces, estudios como el de la universidad de Purdue están ayudando a abrir el camino hacia un futuro donde los vehículos no solo sean autónomos, sino también verdaderamente inteligentes y personalizados para cada usuario.

La idea de un coche que no solo conduzca por sí mismo, sino que también comprenda tus necesidades e intenciones como lo haría un humano, suena fascinante y un poco aterradora al mismo tiempo. ¿estamos realmente listos para dar ese paso? ¿preferirías que tu coche supiera todo sobre ti para hacerte la vida más fácil, o prefieres mantener un control más manual? la tecnología avanza rápidamente, y pronto todos tendremos que decidir qué tan cómodos estamos con estos nuevos niveles de autonomía.