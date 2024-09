Los venezolanos en España arropan a Edmundo González a su llegada: «Vengo a dar la bienvenida a mi presidente»

El ganador no reconocido de las elecciones en Venezuela, Edmundo González, ha aterrizado este domingo en la base aérea de Torrejón. El avión de las Fuerzas Aéreas Españolas que ha trasladado a España a Edmundo González ha aterrizado en Madrid al filo de las 16:00 horas, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

González, que viaja acompañado por su esposa y por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío, ha sido recibido por la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo.

A partir de ahora, comenzarán los trámites para la petición del asilo cuya resolución será favorable en aras del compromiso de España con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos y venezolanas, especialmente de los líderes políticos, como han añadido fuentes del Gobierno español.

Decenas de venezolanos se han acercado a la base aérea de Torrejón para manifestarle su apoyo. Sin saber siquiera si lograrán verlo de cerca, miraban expectantes hacia la salida del lugar, atentos a cualquier coche que sale del aparcamiento.

«Vengo a darle la bienvenida a mi presidente. No me siento desilusionada, todo lo contrario. Estoy feliz de que desde afuera pueda hacer otras cosas. Tengo la certeza también de que la líder María Corina Machado sigue con fuerza y garra en Venezuela«, dice Jasleni Pirela, venezolana que lleva siete años exiliada en España.

Desde la rotonda situada al frente de las instalaciones militares, algunos venezolanos han desplegado su bandera tricolor para «darle la bienvenida al presidente». Mientras algunos van en sus coches dándole una vuelta a la rotonda, también gritan palabras de apoyo a sus paisanos. «Vengan, vengan», incitan. «Vamos a estacionar y ya venimos», prometen otros.

«Me morí cuando escuché que iba a venir y, como vivo aquí en Torrejón, dije ‘tengo que venir’. Hay que darle la bienvenida a nuestro presidente. No me siento decepcionada. Esto no tiene por qué desanimarnos. Además, es un señor mayor y se merece estar aquí», opina Johanna Gorrín, quien tiene 10 años fuera de Venezuela, con su hijo de dos años en brazos.

Por goteo, llegan más venezolanos que han acudido al llamado que los primeros paisanos hicieron por Instagram a través de un Live en la cuenta del periodista y youtuber venezolano David Placer. Cerca de las 17:00 horas ya se contaban decenas de ciudadanos nacidos en el país caribeño.

Las venezolanas María Elena Vincente y su hija Eleonora Paolini pasaban por la zona por casualidad. Ellas iban al centro comercial Oasiz cuando vieron la bandera de Venezuela y cayeron en cuenta de que cerca aterrizaría el líder democrático. Por ello han decidido acercarse. «Se me eriza la piel», comentan ambas. La madre confiesa que cuando vio la noticia esta mañana sintió «miedo por los términos de la negociación. ¿Eso qué implica? ¿Qué desiste de su cargo?», pero que «pensándolo en frío, sabemos que la oposición ha hecho tan buen trabajo y ha tenido todo tan amarrado que no debemos perder la esperanza. Hay muchas cosas que están pasando por detrás que uno no sabe».

«Nos levantamos con la noticia de que vendría el presidente. Vengo a apoyar a nuestro presidente electo. Estamos unidos y aunque estemos afuera vamos a luchar con él. Queremos que se sienta en casa… Sabemos que esto es parte de acuerdos internacionales y que él podrá hacer mucho más desde fuera que desde dentro», expresa el venezolano Rafael Acosta. «Llama a Ayuso, nuestra María Corina española», bromea una con otro periodista venezolano.

Niños, jóvenes y adultos mayores ondean sus banderas sonrientes y ninguno de los asistentes tiene una actitud de derrota o decepción frente a la última noticia de la actualidad política venezolana. Tampoco ha faltado el grito de «¡Libertad!»

Una patrulla policial ha aparcado en las afueras de la entrada del aparcamiento de la base militar. Dos agentes de la Policía Nacional se han acercado a la pequeña agrupación de venezolanos en la rotonda para consultar quién era el responsable de la «manifestación». «Ha sido completamente espontánea. Hemos venido a apoyar a nuestro presidente Edmundo», han respondido los asistentes. Seguidamente ha llegado otra patrulla con dos agentes más para cuidar de la seguridad de este encuentro espontáneo de latinoamericanos.