Lucho desafía a Evo: ‘no te vuelvas a equivocar’, ‘no incendies nuestro país’, ‘aquí estoy, yo no me escaparé’

Fuente: erbol.com.bo

El presidente Luis Arce lanzó un mensaje directo a Evo Morales la noche de este domingo, antes de las medidas de presión que se anunciaron para esta semana que viene.

Acusó a Morales de haber planeado no sólo una marcha, sino también bloqueos de caminos y huelga de hambre, con la intención de imponer su candidatura presidencial. Incluso alertó de un golpe de Estado.

“Tengo la responsabilidad histórica de denunciar al país y al mundo de lo que puede producirse en los días venideros en Bolivia por irresponsabilidad tuya. Inicia en los próximos días una marcha para pasar luego a bloqueo nacional de caminos, que terminará con un intento de golpe de Estado”, dijo Arce rodeado de dirigentes afines.

Morales anunció una marcha desde Caracollo que iniciará el martes. Demanda que se permita su candidatura con el MAS y que el Gobierno garantiza condiciones económicas, como el abastecimiento de combustible.

Arce insistió en que Morales sólo se moviliza por su candidatura. “Evo ya te equivocaste una vez queriendo imponer tu candidatura y esa decisión tuvo un alto costo para el pueblo, no te vuelvas a equivocar, Bolivia necesita de nuevos liderazgos”, sostuvo.

“Tú has sido un líder en Bolivia, has hecho cosas buenas en nuestra patria, no incendies nuestro país con tus acciones que distan mucho de lo que pregonas con palabras, no quemes la democracia, no empobrezcas las esperanzas del pueblo, no afectes nuestra economía”, afirmó el mandatario.

Insistió que Morales está inhabilitado por efecto de la Constitución.

Informó que ha respondido el pliego petitorio, pese a que las medidas de presión ya estarían organizadas. De todas maneras, Arce desafió a Morales a resolver el conflicto entre ambos.

“Aquí estoy, yo no me escaparé. Si quieres solucionar un problema que tienes conmigo porque no acepte ser tu títere tuyo, vente aquí, te espero y resolvamos ese problema asumiendo las reglas de la democracia. No arrastres al pueblo al enfrentamiento y a la muerte por tus caprichos y ambiciones de poder”

Agregó: “Basta Evo, hasta ahora he tolerado tus ataques, tus mentiras, tus calumnias en silencio, pero que pongas en riesgo la vida del pueblo es algo que no voy a tolerar”.