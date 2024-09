Luis Ampuero: “Los bloqueos quiebran a los destinos turísticos, causan un daño económico y social”

Luis Ampuero, presidente de la Cámara Boliviana de Turismo, sostiene que los bloqueos quiebran a los destinos turísticos, causan un daño económico y social, y menoscaban la imagen del país. Agrega que mientras no se erradiquen los bloqueos se coarta el desarrollo del turismo como industria.

“Creo que necesitamos que ese tipo de acciones sean erradicadas de la lucha política, cualquiera que sea el motivo que las muevan, porque mientras no se erradiquen, vamos a seguir dando de tumbo en tumbo”, asegura Ampuero.

En entrevista con Visión 360, además de mencionar los problemas que generan los cortes de vía como medida de presión, Ampuero, entre otros detalles, habla sobre el próximo 27 de septiembre, cuando se celebra el Día Mundial del Turismo, y plantea, además, cinco puntos para impulsar el sector.

Se aproxima el Día Mundial del Turismo, que se celebra el 27 de septiembre. ¿Hay algo que celebrar?

Bueno, celebramos porque es el día tradicional del Turismo. Sabemos que es un sector muy importante en todo el mundo, en otros países muchísimo más importante que en el nuestro; pero abrigamos la esperanza de que en el futuro esta situación va a mejorar, y que eventualmente el turismo va a ponerse los pantalones largos, y va a ser una industria de primer nivel como todos ansiamos. Esa esperanza es la que nos mueve.

Esta semana se inició un bloqueo hacia Copacabana. ¿Cuánto se perjudica el turismo con los cortes de vías como medida de presión?

Demasiado. Es realmente una medida extrema, tomada por grupos violentos, grupos, en mi criterio, criminales, que alteran la paz social e impiden el flujo de personas, de turistas, quiebran a los destinos turísticos, causan un daño económico, social y no solo ahora, sino en la imagen del país.

Lamentablemente, en vez de mejorar, se va consolidando como un país hostil, poco amigable, al que muchas veces los turistas prefieren evitar, tanto los turistas internos como los internacionales.

Definitivamente es una medida atroz. Creo que necesitamos que ese tipo de acciones sean erradicadas de la lucha política, cualquiera que sea el motivo que las muevan, porque mientras no se erradiquen, vamos a seguir dando de tumbo en tumbo, y vamos a coartar el desarrollo del turismo como industria, y de prácticamente cualquier actividad económica.

La situación de la escasez de dólares, ¿cómo impacta en el área del turismo?

Mucho, porque, obviamente, primero, el turista boliviano que quiere salir al extranjero está totalmente cortado. O sea, le va a ser difícil usar dinero de su tarjeta de crédito, le va a ser difícil efectuar pagos de pasajes internacionales, que generalmente se cotizan en moneda extranjera. Todo el flujo de turistas, no olvidemos, hacia afuera se va a ver perjudicado.

De la misma forma, todo lo que son giros de dinero en divisas que pudieran recibir los establecimientos del sector turismo en Bolivia va a tener problemas, porque si ese dinero llega a una cuenta de estas empresas, en un banco local, no van a poder acceder a ese dinero en dólares y si quieren sacarlo va a ser liquidado en bolivianos al cambio oficial, lo cual es una pérdida neta, dado que ya todos los precios han subido.

Entonces, afecta mucho. Yo creo que la primera implicación está referida a la compra de pasajes aéreos, a la compra de estos tours, circuitos, etcétera. Entonces, ahí vemos una gran posibilidad de hacer el turismo, y como el turismo es una industria de ida y vuelta, esto va a afectar a operadoras, a agencias, a líneas aéreas, a todo el entramado turístico que sostiene esta industria. Es muy negativo.

¿Qué incentivo considera que hace falta para que este sector se desarrolle de mejor manera?

Falta un montón de cosas. Más que hacer una lista interminable de temas que faltan, nosotros, con la Cámara Boliviana de Turismo, focalizamos en este momento cinco aspectos en los que debería poner especial atención el Gobierno. Estos aspectos ya los hemos desarrollado de manera conjunta con las autoridades del Viceministerio de Turismo y han sido puestos en conocimiento de personeros del gabinete económico y del mismo presidente Arce:

1) Conectividad aérea. Cada vez tenemos menos conectividad, cada vez llegan menos líneas aéreas internacionales y cada vez tenemos menos frecuencias internacionales, que ligan a los aeropuertos en Bolivia con los otros países del mundo. Ese es el tema uno, necesitamos establecer políticas que aumenten el número de líneas aéreas internacionales que lleguen y salgan de Bolivia.

2) Facilitación turística. Son todos los temas que nosotros hacemos para que el turista pueda llegar fácilmente, así como vía conectividad con muchos vuelos y frecuencias, pero también que haya un trato profesional, diligente en todas nuestras fronteras, en nuestras oficinas de Migración, tanto en fronteras del país como en aeropuertos internacionales, que sean lo más expeditas, lo más fluidas y lo más cordiales.

3) El tema de las visas. Muchas veces sí existe la visa, pero no solo es costosa, sino que es sumamente difícil de obtener, porque no tenemos las facilidades necesarias para que esto sea una operación muy fácil.

4) Promoción turística. Si no hacemos promoción, acabamos siendo un país desconocido, porque la gente no nos conoce, porque prácticamente no hacemos promoción. Hay que reforzar eso, no solo en materia de recursos, sino también en la forma cómo llegamos a los mercados y emisores de turistas. Si bien tenemos el tema de seguridad turística, en el país no funciona la Policía Turística; tenemos que poner a funcionar, que realmente la Policía cumpla su función institucional de proteger la vida, las pertenencias y el flujo de turistas en todo el territorio nacional sin complicaciones.

5) Falta de divisas. Tenemos que ver la forma de encontrar soluciones a este problema recurrente, que cada vez tiende a agravarse más, que es la escasez de divisas y el encarecimiento de las mismas.

Cómo Cámara, ¿tienen algún cálculo de cuánto deja en términos de dinero un turista que llega a Bolivia?

Varía, porque va a depender del tiempo de estadía, va a depender de su nivel económico. En general, el número de turistas que llegan de alta capacidad de gasto a Bolivia es relativamente limitado. De pronto, tienden a llegar más comerciantes, que realmente más que turistas son gente que viene a comprar o vender algo, y también turistas jóvenes de bajo nivel de gasto como se llaman los mochileros. Aproximadamente estimamos un gasto diario de unos 100 dólares por turista.

¿Cuál es el perfil del turista que llega a Bolivia?

Depende de las zonas y depende de la época también. Van a llegar de Asia, van a llegar de Europa, relativamente de los países vecinos. De Asia viene mucha gente de Japón, de Corea, de China; de Europa, bueno, los países tradicionales, Alemania, España, Francia, son de los países que llegan mayor cantidad; y de los países vecinos, fundamentalmente Argentina y Brasil.

La pandemia del Covid-19 marcó en varios ámbitos un punto de inflexión. La pregunta que sale a relucir es: ¿El turismo en Bolivia recuperó los niveles que alcanzó en la etapa que precedió a la pandemia?

Ha habido un cierto grado de recuperación, pero todavía yo creo -es mi percepción-, en general, en la mayor parte de los destinos de Bolivia no estamos llegando a la marca que alcanzamos el 2019.

Yo creo que andamos -se habla- de un millón de turistas. Antes de la pandemia, teníamos 1,4 millones de turistas. Lamentablemente, no tenemos un seguimiento riguroso de las estadísticas de turistas internacionales y locales que transitan por el país. Es una grave falencia en nuestro país, pero estimamos, aproximadamente, un millón de turistas, Obviamente eso es sin tomar en cuenta toda la parafernalia de bloqueos y conflictos sociales de los últimos meses, por las luchas políticas de personas, que lamentablemente hacen mucho daño al país, y eso hace que posiblemente las mejores proyecciones, incluso, sean muy optimistas y tengamos menos, bastante menos, del millón de turistas.

Quiero recordar que con aproximadamente un millón de turistas, somos prácticamente los más pequeños como receptor de turistas entre los países de América del Sur, y ese es nuestro gran problema, y eso hay que tratar de revertir, porque con todos los atractivos naturales, la biodiversidad, la riqueza cultural de Bolivia, deberíamos tener muchísima mejor suerte como turismo, pero para ello el país tiene que ponerse de acuerdo, que no es por la vía de bloqueos que vamos a salir adelante, sino con industrias como la del turismo.

Esta semana llegó el país el ejecutivo de ONU Turismo, Zurab Pololikashvili. ¿En qué medida representa esto una buena señal para el sector?

Bueno, debo ponderar la acción de las entidades públicas y privadas de Chuquisaca y la Gobernación, la Alcaldía de Sucre, la Cainco, las federaciones de empresarios. Yo creo que han actuado de una forma muy diligente, con mucha sinergia y obviamente también han apelado a buenos recursos humanos, bien conectados, con el sector diplomático, con la Organización Mundial de Turismo, que han logrado captar la atención del señor Zurab Pololikashvili, que ha estado aquí un día esta semana, el día lunes, y ha tenido almuerzo con las principales autoridades. Realizó una serie de recorridos y, bueno, lo he escuchado personalmente comprometer los buenos oficios de la organización que él dirige para focalizar la atención en Sucre como joya patrimonial, una joya cultural que Bolivia ofrece al mundo, y que debiera recibir mayor suerte.

¿Por qué llegan 100 millones de turistas a España y solamente un millón de turistas a Bolivia? Bueno, pues somos un país que puede ofrecer mucho más, pero hay que organizarse, hay que ponerse en marcha y en ese sentido creo que Chuquisaca y Sucre se han puesto en marcha y han logrado algo muy importante.

Yo creo que corresponde a las autoridades definir qué tipo de beneficios concretos se ha sacado de esta visita, pero creo que Sucre sí se ha puesto en un mapa internacional, y a partir de esa posición va a poder captar mayor número de turistas, pero también mayor número de posibles inversionistas que apuesten por Sucre para desarrollar nuevos servicios turísticos.

PERFIL

Profesión: Luis A. Ampuero Ramos es PH.D. en Economía Agrícola.

Actividad: Es gerente de los hoteles Calacoto y Los Tucanes.

Representación: Es presidente de la Cámara Boliviana de Hotelería y de la Cámara Boliviana de Turismo.