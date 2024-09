Maná retira de las plataformas la canción con Nicky Jam por su apoyo a Trump

Fuente: https://actualidad.rt.com

La banda mexicana Maná anunció su decisión de retirar de todas las plataformas digitales un tema en el que colabora con el cantante puertorriqueño Nicky Jam, quien respalda al candidato republicano Donald Trump para las próximas elecciones presidenciales en EE.UU.

El tema en cuestión es ‘De pies a cabeza’, cuya nueva versión fue lanzada en agosto de 2016. «No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente«, detalla el comunicado del grupo, que recuerda que durante 30 años han defendido «los derechos de los latinos en el mundo». «Por eso Maná decidió bajar su colaboración con Nicky Jam de ‘Pies a Cabeza’ de todas las plataformas digitales», agrega el texto.

La publicación está acompañada por una imagen que dice: «Maná no trabaja con racistas».

La decisión de la banda mexicana fue tomada luego de que Nicky Jam participara de un acto de campaña de Trump, realizado el viernes 13 de septiembre en Las Vegas (Nevada), en el que usando una gorra con el eslogan ‘Make America Great Again’ (‘Hagamos a EE.UU. grande otra vez’) le dijo que era «un honor» conocerlo.

«La gente de donde yo vengo no conoce a su presidente, así que me siento afortunado», sostuvo. «Lo necesitamos de vuelta para que sea el presidente y además de eso, debo decir esto en español: Han pasado cuatro años y no ha pasado nada. ¡Necesitamos a Trump! ¡Hagamos grande a EE.UU. otra vez!», agregó.

La confusión de Trump

Durante el acto en el que Nicky Jam expresó su apoyo a Trump, el republicano cometió un error al presentarlo y lo confundió con una mujer.

«La estrella de la música latina, Nicky Jam. ¿Conocen a Nicky? Ella es atractiva. ¿Dónde está Nicky?», dijo el candidato, quien de inmediato corrigió: «Oh, mira, me alegro de que él subiera».