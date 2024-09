Manfred anuncia reunión con vecinos de K’ara K’ara para socializar el proyecto de industrialización de la basura

“No entiendo el motivo por el que habría que bloquear otra vez K’ara K’ara, toda la vida hemos hablado de industrializar la basura, se ha hecho la licitación pertinente, se ha adjudicado una empresa y ha habido gente que se ha opuesto. Vamos a ver también si esto se trata de eso o de qué se trata, porque no hay motivo, ¿Qué motivo? de castigar a la población, porque no se castiga a la Alcaldía sino a la población”, dijo el burgomaestre.

Asimismo, la autoridad anunció que esta tarde de este lunes se reunirán con pobladores del sector para explicar los beneficios del proyecto de industrialización para que así las personas puedan comprender más de que se trata.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Esta tarde tengo una reunión con ellos y vamos a ver, lo mejor es la industrialización de la basura porque ya no puede haber más relleno sanitario. Si tiene que ser ahí (en K’ara K’ara), bien, y si tiene que ser en otro lado, también. Vamos a ver, ya tenemos algunas otras alternativas. Vamos a reunirnos con ellos y voy a preguntarles por qué no han tenido la información, quiero saber por qué sus dirigentes no les han informado”, agregó.

Ciudadanos de la zona sur de la ciudad se encuentran divididos, unos exigen el cierre definitivo del relleno sanitario, mientras que otros están a favor de la planta de industrialización.

La mañana de este lunes hubo un enfrentamiento entre ambos bandos que acabó en golpes, por parte del grupo que quería bloquear el ingreso al botadero y el otro que quería impedir la medida.