Marcha evista ingresará a la ciudad de La Paz este lunes, según Morales

El expresidente Evo Morales confirmó este domingo que la marcha evista, que partió desde Caracollo hace seis días, llegará el lunes a la ciudad de La Paz.

Morales afirmó, durante su programa radial, que ya coordinó con los marchistas cómo realizarán el ingreso a la ciudad de La Paz este lunes. Indicó que este domingo la marcha llegará hasta Arriba Chica, municipio de Viacha, donde pasarán la noche.

“La marcha llegará mañana a la ciudad de La Paz”, afirmó Morales desde la localidad de Calamarca, en el departamento de La Paz.

Durante el programa, Morales respondió a algunas de las críticas en su contra, que circulan en redes sociales. Se refirió a la observación de que si usa o no, un vehículo para avanzar en la marchar y el precio de las zapatillas que usa.

“En una de las paradas de descanso, no había donde sentarse, he entrado al carro. No viajé ni un metro y ya dicen ‘(Evo) va marchando en carro’”, indicó Morales y agregó que los zapatos deportivos que usa “son regalados”.

Sin embargo, el exmandatario no se refirió a la denuncia que realizó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, respecto a que Morales abordó un vehículo, presuntamente procedente del narcotráfico.

En tanto, este domingo sectores arcistas, que protestan contra la marcha evista, llegaron al sector de Cruce Ventilla, en la ciudad de El Alto, a unas tres horas de distancia de Achica Arriba, que es el sector desde donde Evo reanudará su medida de presión este lunes.

en la sede de Gobierno se instaló este domingo resguardo policial y se cerraron los accesos a la plaza Murillo. Mientras que en cercanías de las instalaciones de la Central Obrera de Bolivia se instalaron unas rejas.