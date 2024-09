MAS mantiene pugna por la directiva, mientras plazo para renovarla se amplió hasta diciembre

Evistas advierten movilizaciones a partir del 15 de septiembre y arcistas no creen que la sigla política más grande del país vaya a desaparecer.

Naira Menacho



Fuente: Red Uno/Que no me pierda

A pesar de la ampliación del plazo, otorgado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde se determina que todos los partidos políticos deben renovar sus directivas hasta el próximo 20 de diciembre, las pugnas por el poder dentro del MAS IPSP continúan mientras se aguarda la resolución del Tribunal Constitucional. Los evistas esperan que se reconozca el congreso Lauca Ñ, realizado en Cochabamba, mientras que los arcista, mantienen vigilia para que se avale a la nueva directiva elegida en El Alto.

“Nosotros tenemos derechos políticos y lo que exigimos es que se respete y pedimos una justicia electoral, porque nuestra sigla con un millón de militantes no puede proscribir”, indicó Gover García, presidente del MAS elegido en el Congreso de El Alto, en el programa Que No Me Pierda (QNMP).

García, espera que el TSE y el TCP reconozca a la nueva directiva, puesto que, según él, se cumplió con los 6 requisitos exigidos, para avalar el Congreso realizado en El Alto el pasado 3, 4 y 5 de mayo.

“Hemos cumplido con los 6 requisitos y por eso estamos seguros que el TSE, como el TCP hará una buena lectura para dar una respuesta positiva al pacto nacional, como también a la nueva directiva nacional”, manifestó García.

El presidente del MAS arcista, indicó que se reforzará la vigilia en el TCP, con el fin de hacer prevalecer los derechos del partido político, para esto, trasladarán la vigilia que se realizaba en La Paz hacia Sucre.

“No entendemos porque esto pueda estar dilatándose, tal vez hay algunos intereses por encima de nuestros derechos políticos, pero nosotros vamos a exigir esperar una respuesta positiva”.

Gover García, aclaró que el congreso realizado en EL Alto, se llevó a cabo porque no se tenía teníamos un directorio legal y legítimo desde el 2018.

Exministro de Defensa advierte con movilizaciones desde el 15 de septiembre

El exministro de Defensa en el Gobierno de Evo Morales, Javier Zavaleta, advirtió en el programa QNMP, que si el TSE y el TCP, no rectifica y no reconoce el Congreso de Lauca Ñ, hasta el 15 de septiembre, se iniciarán movilizaciones, de características diferentes, que nunca antes se había visto en el país.

“Hasta el 15 deberían estar resueltas varias cosas (…) en el pliego aprobado en Cochabamba, no solo está el tema de la sigla, sino que también se incluyen temas económicos como dólar, gasolina, diésel y deben estar resueltos hasta el 15, sino nos aventuramos a una movilización de características diferentes a la que hemos estado viendo hasta ahora; es decir una movilización que va a complejizar la situación política del país”, aseguró Zavaleta.

El exministro de Defensa, reiteró que tiene hasta el 15 de septiembre para resolverlo, puesto que el pedido del MAS es que dejen de intervenir al interior del MAS.

“No estamos pidiendo que nos hagan un favor, simplemente que dejen de intervenir y que sean imparciales y dejen que el MAS resuelva sus asuntos como corresponde. Evo ya fue reconocido por el Órgano electoral (…), hay un solo MAS y es el de Evo Morales”, recalcó el exministro Zavaleta, quien asegura que no se entiende por qué se está presionando para que salgan a las calles en un momento en que la situación política, económica y social de Bolivia es altamente delicada.