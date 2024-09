Mauricio Soria: “Las victorias nos devuelven la esperanza de volver a clasificar al Mundial»

El ex director técnico de la selección afirmó que, el jugador chileno, Eduardo Vargas no se debió haber gritado el gol.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno

Mauricio Soria, ex director técnico de la selección, analizó el desempeño de la ‘Verde’ en el programa Que No Me Pierda (QNMP), y aseguró que las últimas dos victorias reavivan la esperanza de que la Selección Boliviana, pueda clasificar nuevamente en un mundial.

El ex DT destacó el buen desenvolvimiento de la selección y asegura de continuar por este camino llena de esperanza a los bolivianos de participar en un muevo mundial.

“Si Dios quiere y mantienen este nivel de juego, este ímpetu y este atrevimiento, nos podemos ilusionar con que la selección pueda clasificar al próximo mundial, antes de estos dos partidos (…), la verdad yo daba por descartado que Bolivia vaya al mundial, pero hoy y con la esperanza puesta en el fútbol, creo que la selección puede pelear mínimamente en el repechaje”, aseveró Soria.

Soria, indicó que la victoria con Venezuela, dio mayor seguridad a los jugadores.

“Creo que esto levantó mucho la moral y dio la confianza a los futbolistas”, manifestó Soria, quien destacó la participación de Carmelo Algañaraz, Ramio Vaca y de Miguel Terceros, aunque destacó que también otros seleccionados aportan mucho a la dinámica que está siguiendo la Verde.

“En estos dos partidos se ha mejorado mucho, se ha tenido mayor solidez, agilidad e incluso para salir jugando (…), si bien destacamos los 6 goles (en ambos partidos), el que no hayan metido solo 1 es algo muy bueno”, recalcó.

El polémico gol

Mauricio Soria, ex director técnico de la Selección Boliviana aseguró que el jugador de Chile, no se dio cuenta de la gravedad de la lesión sufrida por el portero de la Verde Carlos Lampe.

“Cuando hay una falta muy evidente a un jugador, normalmente se cobra falta de Fair Play, pero no se podía notar que Lampe se rompió el tendón de Aquiles. Después de ver la dificultad del arquero y meter el gol y no gritarlo y haber sacado ventaja tan grande en lo que él ha hecho, pero el no pudo ver que era lo que tenía el arquero”, sostuvo el ex D.T. de la Selección.