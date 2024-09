‘Me Too’ de Brasil recibe denuncias de acoso sexual contra ministro de Derechos Humanos

Fuente: https://actualidad.rt.com

La ONG ‘Me Too’ de Brasil confirmó haber recibido denuncias de acoso sexual contra el ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida.

La organización, que acoge a víctimas de violencia sexual, reveló al medio Metrópoles que había sido contactada por mujeres que denunciaron presuntos episodios de violencia sexual cometidos por el ministro, aunque pidieron preservar su identidad.

De acuerdo con el portal de noticias, una de las 15 presuntas víctimas habría sido la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco.

«La organización de defensa de mujeres víctimas de violencia sexual Me Too Brasil confirma, con el consentimiento de las víctimas, que recibió denuncias de acoso sexual contra el ministro Silvio Almeida, de Derechos Humanos. Fueron atendidas a través de los canales de atención de la organización y recibió apoyo psicológico y jurídico«, dice el comunicado difundido por Me Too Brasil.

«Como suele ocurrir en casos de violencia sexual que involucran a agresores en posiciones de poder, estas víctimas enfrentaron dificultades para obtener apoyo institucional para validar sus denuncias. Por lo tanto, autorizaron la confirmación del caso a la prensa», añadió la entidad.

Por su parte, Silvio Almeida negó las acusaciones a través de una nota publicada en el portal oficial del ministerio que dirige.

«Repudio con absoluta vehemencia las mentiras que se están haciendo en mi contra. Repudio tales acusaciones con la fuerza del amor y respeto que le tengo a mi esposa y a mi querida hija de un año, en medio de la lucha que emprendo a diario a favor de los derechos humanos y la ciudadanía de este país», manifestó el funcionario.