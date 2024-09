Mensaje Presidencial de Luis Arce: Un llamado a la defensa de la democracia

Rubén Suarez

Por Red Contacto Sur, llevamos la voz del Presidente en vivo para el mundo.

En este momento crucial para Bolivia, es esencial reafirmar nuestro compromiso con la defensa de la democracia y la estabilidad. El mensaje que se ha emitido es una clara advertencia frente a las maniobras desestabilizadoras que algunos sectores están impulsando, las cuales no solo socavan el trabajo que se está realizando diariamente para resolver los problemas estructurales, sino que también ponen en riesgo la paz y el orden constitucional.

Este gobierno, elegido democráticamente por el pueblo, ha asumido una responsabilidad histórica: la de proteger los principios y valores que sostienen la nación. La marcha y el bloqueo de caminos que se anuncian no pueden verse como simples protestas; se trata de acciones que podrían desembocar en un intento de golpe de Estado, lo cual sería una traición no solo al gobierno, sino a todos los bolivianos y bolivianas que creen en la democracia.

El Presidente Luis Arce expresó: «Ni cobardes ni traidores» es nuestra consigna. No se debe ceder ante quienes buscan desestabilizar el país mediante el caos y la confrontación. El compromiso es con el pueblo, con la democracia y con los valores que hemos defendido desde el primer día.

Mensaje de Luis Arce, Presidente de Bolivia

Querido pueblo boliviano, a lo largo de nuestra historia, la recuperación de nuestra democracia ha costado mucho dolor al pueblo boliviano, y por lo tanto, cuidar nuestra democracia es una responsabilidad de todos y todas.

Evo Morales, hoy me dirijo directamente a ti. Has decidido iniciar una marcha, huelga de hambre y un bloqueo nacional de caminos, y no lo estás haciendo por la vida, por la democracia o por la economía, sino por tu candidatura, que quieres imponerla a las buenas o a las malas. Estás organizando bloqueos que afectarán la economía de los más vulnerables y de quienes viven del día a día.

Bolivia necesita de nuevos liderazgos. El proceso de cambio no se agota en una persona. El MAS-IPSP no es una persona, es un patrimonio del pueblo boliviano. No pongas en riesgo la vida del pueblo por tus ambiciones de poder.

Es hora de que expliques por qué bloqueas leyes económicas que van en beneficio de nuestro pueblo y por qué mantienes un pacto con quienes protagonizaron un golpe de Estado en 2019.

Ni cobardes ni traidores