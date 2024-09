Meta comienza a introducir imágenes generadas por IA en Facebook e Instagram

Si pensabas que ya era complicado evitar las imágenes generadas por inteligencia artificial (IA), prepárate, porque Meta tiene planes para hacerlas aún más omnipresentes. Durante el evento Meta Connect 2024, la compañía anunció que está probando una nueva función que generará contenido mediante IA en tus feeds de Facebook e Instagram. Y lo más interesante (o perturbador, dependiendo de cómo lo veas) es que algunas de esas imágenes podrían incluir tu propio rostro.

¿Qué es la nueva función “Imagined for You”?

Meta está experimentando con una función llamada «Imagined for You», que te mostrará imágenes generadas por IA basadas en tus intereses o tendencias actuales. Es como si la IA estuviera leyendo tu mente para generar contenido que te atraiga, pero con un toque adicional: la posibilidad de incluir tu cara en esas imágenes.

Imagina estar deslizando tu feed y encontrarte una versión IA de ti mismo como personaje de videojuego o astronauta explorando el espacio. Un poco extraño, ¿no? Sin embargo, la idea detrás de esto es que puedas interactuar con estas imágenes, compartirlas o incluso generar una nueva imagen en tiempo real desde la misma aplicación.

¿Qué hay de la privacidad?

Una de las preguntas más grandes que surgen con esta nueva función es: ¿qué sucede con tu privacidad? ¿Tendrás que dar algún tipo de permiso adicional para que Meta use tu imagen de esta manera? Todavía no está del todo claro. Por ahora, parece que el contenido generado solo se te mostrará a ti, y compartirlo será opcional. Algo similar sucedió recientemente con Snapchat, que introdujo una función de selfies con IA y, en su configuración predeterminada, permitía usar tu rostro en anuncios solo visibles para ti.

Meta no ha revelado si habrá opciones de privacidad adicionales o si será posible desactivar esta función por completo. De hecho, The Verge intentó obtener más información sobre las configuraciones de privacidad, pero no tuvo respuesta antes de la fecha de publicación.

¿Por qué Meta está añadiendo IA a los feeds?

En una entrevista con The Verge, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, explicó que la inclusión de imágenes generadas por IA en los feeds es el siguiente paso lógico para plataformas como Facebook e Instagram. Según él, los feeds comenzaron como un espacio para mostrar contenido exclusivamente de personas que sigues, como tus amigos. Pero con el tiempo, ha habido una tendencia hacia la introducción de contenido que podría interesarte, incluso si no proviene de personas que conoces.

Zuckerberg ve esta nueva capa de contenido generado por IA como una extensión natural de esa evolución: “Solo añades una capa más que dice, ‘Vamos a mostrarte contenido generado por un sistema de IA que podría interesarte’”, dijo. Para Meta, el éxito de esta función dependerá en gran medida de la ejecución y la calidad del contenido generado.

¿Cuándo estará disponible?

Por ahora, Meta ha señalado que esta característica está en fase de prueba, y aún no se sabe con certeza cuándo se lanzará de manera generalizada o qué tan rápido se implementará. Lo que sí es seguro es que la introducción de imágenes generadas por IA parece ser una apuesta fuerte de Meta para mantener a los usuarios enganchados en sus plataformas, alejándose cada vez más de su propósito original de conectar a las personas con sus amigos y familiares.

En WWWhatsnew.com, seguiremos de cerca esta evolución, ya que el impacto de la inteligencia artificial en nuestras interacciones cotidianas es cada vez mayor. Las plataformas están apostando por la IA para crear experiencias más personalizadas, pero también debemos estar atentos a cómo afecta nuestra privacidad y la calidad de nuestras interacciones online.