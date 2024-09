Milei confirma un viaje a China: «Es un socio comercial muy interesante»

Fuente; ActualidadRT

Javier Milei, presidente de Argentina, quedó «muy gratamente» sorprendido por las relaciones bilaterales con China, según contó a la presentadora Susana Giménez en una entrevista que se estrenó este domingo.

«Por ejemplo, tuvimos una reunión con el embajador y al otro día nos destrabaron el ‘swap’ [canje de monedas]. Además, China, la verdad, es que es un socio comercial muy interesante, porque ellos no exigen nada. No exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten», dijo.

El mandatario reveló que va a viajar a China para la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) en enero de 2025.

Durante su campaña para la Presidencia, Milei lanzó duras críticas contra el gigante asiático y los lazos empresariales con este país. Así, no solo señaló que no haría negocios con Pekín, sino que tampoco los haría «con ningún comunista». «Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí», declaró.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas