Ministro Flores considera contradictorio a la CPE el proyecto de ley de prohibición de dotación de tierras arrasadas por incendios presentado por una diputada de CC

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Juan Yamil Flores, este viernes rechazó y consideró irresponsable y totalmente contradictorio a la Constitución Política del Estado (CPE), el proyecto de «Ley de Prohibición de Dotación y Entrega de Tierras Arrasadas por Incendios Forestales», presentado por la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero, la pasada jornada ante la Cámara de Diputados, la autoridad aseguró que existe un decreto que, prohíbe la dotación y distribución de tierras fiscales que hayan sido afectadas por incendios forestales.

Fuente: MDRyT

“Queremos manifestarle a la diputada que existe un decreto que prohíbe la dotación y distribución de tierras afectadas por incendios forestales, los planteamientos que ella realiza son totalmente contradictorias a la Constitución Política del Estado”, aseguro Flores.

Asimismo, la autoridad informó que entre alguno de los planteamientos del proyecto de ley, señala revertir tierras que hayan sido objeto de incendios desde el año 2019, situación que no es posible debido que la normativa en el país no es retroactiva, otro de los planteamientos es que se reviertan tierras comunales afectadas o quemadas, este punto es considerado una aberración por el ministro Flores, debido a que el artículo 394 en su parágrafo 3, plantea que las propiedades tituladas colectivas no pueden ser revertidas al Estado.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Todos estos planteamientos demuestran un desconocimiento a la Constitución, ella es una diputada una autoridad nacional, no puede generar más conflictos, si quiere aplicar estas dos propuestas debe plantear una reforma constitucional, expresamos nuestra preocupación por el trabajo irresponsable que realizan algún parlamentario, que solo perjudican al país”, aseguró.

Por último, destacó que el Gobierno está trabajando para hacer frente a los incendios, una muestra clara ha sido la emisión del decreto que establece la pausa ambiental que prohíbe toda actividad de quema, informó que se está socializando y coordinando con los productores para evitar problemas en su aplicación.