El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, presentó este martes ante la Fiscalía una querella por difamación y calumnia contra el diputado Héctor Arce, de la facción evista del MAS.

Montaño adelantó que no aceptará las disculpas del legislador cochabambino y espera que la Justicia le dé “un remedio” para que se pueda “tranquilizar” y no esté difamando a las personas.

“Para que se calme” y no acuse sin fundamentos “le vamos a dar un alto a través de la justicia, (para) que le dé el remedio, que le den la receta a este mitómano”, afirmó luego de presentar la querella ante el Ministerio Público.

También fue enfático al señalar que no aceptará ninguna retractación del diputado evista y lo conminó a que presente las pruebas de sus denuncias. Si no lo hace, dijo, puede perder su curul en la Asamblea.

“No voy a aceptar ya la retractación, yo he aceptado la primera disculpa (en un anterior caso donde también me acusaron sin pruebas y) que fue con lágrimas de por medio, pero ahora ya no, él tiene que probar ahora lo que me ha acusado”.

‘DESEQUILIBRIO MENTAL’

“Este señor tiene pues un desequilibrio mental, porque sin pruebas empieza a acusar a cualquier familia en Bolivia”, sostuvo la autoridad.

También acusó al expresidente y jefe nacional del MAS, Evo Morales, de estar detrás de estas acusaciones a las que calificó de infundadas.

De acuerdo con Montaño, el diputado Arce aseguró que “un chofer de ABC (Administradora Boliviana de Carreteras), junto con el ingeniero (Everth Carlos) Molina (gerente regional de la ABC en Cochabamba), me entregaron 50 mil dólares en un sobre. Ya no a las seis de la mañana, sino, dice él, de 10 a 12 de la mañana”.

Además, continuó Montaño, “dice que, una vez más, se habría ido este supuesto chofer a Estados Unidos”.