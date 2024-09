Morales acusa a Arce de buscar jóvenes marchistas muertos

Morales mostró una publicación que, según él, proviene de la Unidad de Comunicación del Ministerio de Gobierno, y señaló que Arce estaría advirtiendo que «quiere jóvenes marchistas muertos».

La Paz.- El expresidente y líder cocalero Evo Morales confirmó la marcha “para salvar Bolivia” que partirá este martes desde Caracollo, y acusó al presidente Luis Arce de buscar que haya jóvenes muertos entre los marchistas del trópico de Cochabamba. Según Morales, esta amenaza está dirigida contra el movimiento indígena.

«Esta no es la primera vez que hay una amenaza directa. No es solo contra Evo, es una amenaza al movimiento indígena. Por nuestra historia, somos anticolonialistas, la reserva moral de la humanidad. No nos rendimos ni nos vendemos», afirmó Morales en una conferencia de prensa, acompañado por legisladores y dirigentes que apoyan su causa.

Durante su intervención, Morales mostró una publicación que, según él, proviene de la Unidad de Comunicación del Ministerio de Gobierno, y señaló que el gobierno de Luis Arce estaría advirtiendo que «quiere jóvenes marchistas muertos».

