Morales reclama a Arce no declarar desastre por incendios; en 2019 su gobierno tampoco lo hizo

El expresidente de Bolivia y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, reclamó al gobierno por no declarar desastre nacional debido a los incendios y atribuyó esta decisión para no invertir recursos económicos.

El expresidente en en 2019 ingresó al área de un foco de incendios. Foto Internet

Fuente: ANF

“Solo declara emergencia, no desastre. Por qué no declara desastre, por no invertir, porque si se declara desastre por norma, por ley uno tiene que invertir, por no invertir plata para enfrentar los incendios no declara desastre nacional”, sostuvo Morales en su programa dominical en radio Kawsachun Coca.

Aunque la exautoridad no mencionó ni reflexionó que, en 2019, durante su gobierno tampoco quiso hacer esa declaratoria de desastre frente a la tragedia ambiental que vivió el país, además en un año electoral.

La oposición le criticó ese año porque fue un año desastroso para el medioambiente, cuestionaron su tardía reaccionó lo que provocó que el incendio en ciertos hitos se descontrole dejando 5,2 millones de hectáreas quemadas.

Sin embargo, este 2024, es otra gestión que representa un verdadero desastre ambiental. A decir del COED de Santa Cruz, según su último reporte, en ese departamento se ha quemado 7,2 millones de hectáreas, desde hace poco más de tres meses.

Los incendios han golpeado gravemente a Santa Cruz, pero también se ha registrado fuego en Beni, Pando y en parte de La Paz.

El gobierno de Luis Arce ha declarado emergencia nacional, sin embargo, la crítica situación por los incendios continúa, hay municipios que están rebasados y han denunciado que la ayuda que llegó es totalmente insuficiente. Es el caso de San Rafael, San Matías, Concepción, entre otros.

Carlos Romero, exministro de Gobierno, añadió que la pérdida de 7 millones de hectáreas es producto de la “inacción” gubernamental, es un Estado anómico porque pierde la capacidad de respuesta».

