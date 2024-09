El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, anunció su retiro de la denominada “Marcha para Salvar Bolivia”, impulsada por la facción evista de ese partido. Consideró que el Gobierno “sataniza” esa protesta que, según dijo, “es del pueblo”.

“El Gobierno dice ‘Evo, Evo, Evo’. La marcha no es del Evo, es del pueblo. Tanto sataniza, penaliza y criminaliza a Evo, he decidido, en esta jornada, retirarme de la marcha. La marcha es del pueblo, no es del Evo”, afirmó en el inicio del segundo día de protesta, al salir de Panduro.

Según dijo el además exmandatario, su participación en la marcha fue decidida en una reunión con los dirigentes del Pacto de Unidad que lo respalda.

Evo Morales

Afirmó que la tarde de este miércoles se reunirá el denominado Estado Mayor del Pueblo y serán sus miembros que definan si Morales sigue o no en la marcha.

“La marcha es imparable. La marcha, con Evo o sin Evo, va a continuar”, agregó Morales.

La decisión del líder cocalero sucede al anuncio de ministros que afirmaron que harán “cumplir” la Constitución Política del Estado.

La noche del martes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que Morales busca volver a la Presidencia por medio de una guerra civil” y que busca “violencia, luto y sangre” para generar convulsión.

Marcha

“Denunciamos a la comunidad internacional que el señor Evo Morales pasó de ser víctima de un golpe de Estado a un golpista confeso”, señaló la autoridad en una conferencia de prensa.

Al respecto, Morales se defendió: “Todo es mentira”.

Incluso, el ministro de Justicia, Iván Lima, en un duro mensaje al exmandatario, le dijo que su tiempo “se ha acabado”.

“Morales ha ido muy lejos en su delirio y más temprano que tarde tendrá que enfrentar las consecuencias de sus tropelías. El Gobierno –que no lo dude nadie– actuará con la Constitución (Política del Estado) en la mano y no permitirá que el pueblo sufra más dolor, más muerte y más luto por el trastorno de un sujeto que cree que está más allá de la Ley y que no tiene límites”, advirtió Lima.