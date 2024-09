Morales suspende el bloqueo de caminos previsto para este 30 de septiembre

Fuente: Brújula Digital

El expresidente Evo Morales suspendió el bloqueo de caminos anunciado para el lunes 30 de septiembre. En una entrevista con radio Panamericana, Morales explicó las razones detrás de la suspensión, mencionó que se deben a diversas actividades y eventos programados.

“Va a haber un acto el 12 de octubre, estamos preparando eso, entonces no hay bloqueo de caminos por esta y muchas razones hemos decidido declarar cuarto intermedio en bloqueo de caminos, junto al Estado Mayor del Pueblo”, declaró Morales.

También mencionó que la decisión de suspender la medida fue tomada para no afectar a la población, que ya enfrenta problemas de agio y especulación tras el anuncio del bloqueo. “Dijimos ¿cómo podemos perjudicar? No, cuarto intermedio más bien (en el bloqueo). Habrá un acto el 12 de octubre, estamos preparando eso, entonces, no hay bloqueo de caminos”, reiteró.

Froilán Fulguera, secretario político de la dirección nacional del MAS, también se refirió a la suspensión del bloqueo tras una reunión del Pacto de Unidad en Cochabamba, argumentando que se buscaba evitar que el expresidente Morales fuese culpado por el Gobierno. “Nosotros somos muy maduros, dijimos que este bloqueo de este próximo 30 (de septiembre) va a ser un cuarto intermedio para que también el Gobierno no eche la culpa de Evo Morales”, señaló Fulguera.

Asimismo, Fulguera explicó que, tras la denominada «marcha para salvar la Patria», los participantes decidieron suspender el bloqueo, afirmando que “no se quieren derrocar a Arce”.

Durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la canciller Celinda Sosa denunció intentos de desestabilización en Bolivia que, según dijo, buscan acortar el mandato del presidente Luis Arce. Fulguera respondió a estas acusaciones: “En este caso una total bajeza para Bolivia, como quejándose y todo quiere echar la culpa a los marchistas, en tal sentido se ingresa un cuarto intermedio y nos reuniremos el 12 de octubre”.