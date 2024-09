Movilizan más de 100 efectivos policiales para restablecer el orden y garantizar integridad de personas en Ventilla

Fuente: ABI

La Policía Boliviana desplazó este domingo más de 100 efectivos y otros de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) en el sector del cruce Ventilla, en la ciudad de El Alto, para restablecer el orden público y garantizar la integridad física de las personas, tras el ataque de grupos de choque evistas a los asistentes a la concentración de organizaciones sociales para la defensa de la democracia, que se desarrollaba esta jornada.

“Como Gobierno nacional vamos a hacer cumplir lo que establece la Constitución. La Policía está para mantener y restablecer el orden público, vamos a priorizar la vida y la integridad de las personas como bien jurídico protegido, y para esto no solo convocamos a la unidad del pueblo boliviano, sino también exhortamos al señor Evo Morales a que deponga estas actitudes violentas, principalmente los intentos de desestabilización de la democracia por querer ocupar nuevamente la silla presidencial”, dijo el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

Explicó que los efectivos policiales se encontraban en inmediaciones de la concentración y en un primer momento contuvieron las agresiones de un grupo de 40 personas afines a Morales que destruyeron banners, quemaron llantas, entre otros destrozos, además de agredir a los vecinos.

Posteriormente, llegaron más grupos radicales con mayor agresividad y violencia, por lo cual se desplazaron contingentes policiales desde los distintos comandos.

Ríos informó que la concentración de las organizaciones sociales se desarrollaba de manera pacífica, hasta que llegaron los grupos radicales de Morales para sabotear la movilización y buscar la confrontación.

Señaló que, de manera preliminar, se reportaron tres personas heridas, pero no se descarta que haya más. Al respecto, el Ministerio de Salud ya contabilizó al menos ocho heridos.

Morales y sus seguidores avanzan en una marcha desde de Caracollo, Oruro, y pretenden llegar este lunes a la ciudad de La Paz, en demanda de su habilitación como candidato para las elecciones presidenciales de 2025. Las organizaciones sociales denunciaron también que el dirigente cocalero busca generar convulsión social y ejecutar un golpe de Estado contra el Gobierno de Luis Arce.

“Claramente que la intencionalidad de Evo Morales no solo es conmocionar, no solo es generar conflictividad, no solo es generar violencia, sino es irrumpir el orden democrático en nuestro país”, remarcó el viceministro.

Recordó que, en distintas intervenciones de Morales, del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, de Juan Ramón Quintana, entre otros, se refieren a que el tiempo del presidente Arce “ya ha terminado y de que es hora de que deje el gobierno”.

Lamentó también que los grupos afines a Morales hayan atentado en distintas ocasiones contra la integridad de los trabajadores de la prensa que solo cumplen con su trabajo.

“La Policía en todo momento ha intentado que se eviten situaciones de violencia y confrontación, lamentablemente estos grupos vienen con otra intención, vienen con ganas de generar violencia desmedida”, reiteró.

