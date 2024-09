Muere Kris Kristofferson, legendario cantante de country, a los 88 años

Kris Kristofferson, icónico cantante de country, compositor y actor estadounidense, falleció a los 88 años. Con una carrera que abarcó música, cine y poesía, dejó una huella indeleble en la cultura estadounidense.

Fuente: https://www.t13.cl/

Kris Kristofferson, renombrado cantautor de country, actor y soldado, falleció durante la jornada de este domingo a los 88 años, según informó la revista Rolling Stone.

Conocido por su música, Kristofferson trascendió fronteras con su country, influenciando a generaciones de músicos y actores a lo largo de una prolífica carrera.

Antes de convertirse en una leyenda de la música, Kristofferson sirvió en el Ejército de su país como piloto de helicópteros, alcanzando el rango de capitán.

Durante una gira de tres años por Alemania Occidental, organizó una banda y comenzó a aprender las canciones de Bob Dylan, sentando las bases para su futura carrera musical.

A su regreso a Estados Unidos, rechazó una oferta de enseñanza en la Academia Militar de West Point para perseguir su sueño musical en Nashville, donde encontró su lugar en el círculo de compositores de la ciudad.

En 1972, su canción «Why Me», inspirada en un momento espiritual de su vida, se convirtió en su mayor éxito en las listas de country, alcanzando el número uno y manteniéndose 19 semanas en las listas de éxitos pop.

Kris Kristofferson, the country singer, songwriter, actor, Rhodes scholar, and soldier who epitomized the American Renaissance man and whose poetic lyrics transcended genre, has died at age 88 https://t.co/SJIkj5feM8 https://t.co/SJIkj5feM8

— Rolling Stone (@RollingStone) September 29, 2024