Musk, a punto de vencer a la ceguera: Neuralink permitiría ver incluso a los ciegos de nacimiento

We have received Breakthrough Device Designation from the FDA for Blindsight.

Por su parte, Elon Musk, propietario de Neuralink, aseguró en una publicación en su cuenta de X que «el dispositivo Blindsight […] permitirá ver incluso a quienes han perdido ambos ojos y el nervio óptico». A su vez, el magnate tecnológico describió las características y el funcionamiento de la nueva invención de su compañía.

«Si la corteza visual está intacta, [Blindsight] permitirá ver por primera vez incluso a los ciegos de nacimiento», detalló Musk, añadiendo que el equipo ofrecerá una calidad de visión inicial similar a los primeros gráficos del sistema de videojuego Atari, es decir, en «baja resolución».

Sin embargo, los futuros avances podrían posibilitar que las personas a las que se les implante el dispositivo lleguen a tener una visión que supere a la «natural», lo que les permitirá percibir «longitudes de onda infrarrojas, ultravioletas o incluso de radar». En su publicación adjuntó una imagen de Geordi La Forge, un personaje de la serie ‘Star Trek’ nacido con ceguera que consigue ver gracias a una prótesis en forma de arco adherida a las sienes.

The Blindsight device from Neuralink will enable even those who have lost both eyes and their optic nerve to see.

Provided the visual cortex is intact, it will even enable those who have been blind from birth to see for the first time.

To set expectations correctly, the vision…

— Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2024