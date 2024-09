Niña quemada por su madre naturaliza y justifica “el castigo” que recibió por alzar dinero sin permiso, dice la Defensoría

Según el reporte, la pequeña justifica las agresiones de su madre como represión a su mala conducta.

“Lo naturaliza lo que es el castigo, dice: ‘mi mamá me castiga cuando me porto mal’, ‘si mi mamá me ha hecho esto es porque he levantado dinero o porque no le he devuelto el cambio’; lo justifica, y eso tiene que terminar, porque desde niños estamos enseñándoles que todo tiene que ser con el uso de la violencia y no tiene que ser así”, indicó.

La representante de la Defensoría recuerda que los tiempos han cambiado y la forma de enseñar a los hijos también, “eduquemos a nuestros niños con amor, con respeto, con valores y veamos que la sociedad va a cambiar”.