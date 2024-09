«Niños van a la escuela sin desayunar por falta de alimento», clama autoridad guaraní ante sequía en Macharetí

La región del Chaco enfrenta anualmente los estragos de la sequía, pero este año el fenómeno comenzó de manera anticipada en la provincia Luis Calvo, afectando gravemente a las familias, que ahora carecen de alimentos y ven cómo su ganado empieza a morir.

Fuente: Sumando Voces

Carandaytí, en el municipio de Macharetí, es la zona más afectada, donde viven unas mil familias, en su mayoría de origen guaraní. A esto se suma que las heladas de invierno destruyeron casi por completo los cultivos de maíz, su principal fuente de sustento.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«No hemos cosechado nada… ni un grano de maíz en algunas comunidades. Esto nos está afectando desde hace tiempo», lamentó la mburuvicha Lucinda Poty, quien explicó que, además de la falta de alimentos, se ven obligados a comprar agua embotellada, ya que no hay otras opciones y tampoco cuentan con combustible para actividades agrícolas.

Poty hizo un llamado urgente para priorizar el apoyo a su comunidad, sugiriendo que la capitanía guaraní asuma la responsabilidad, debido a la lentitud burocrática del gobierno municipal. «Ellos no saben cómo sufrimos… los niños van al colegio sin desayunar porque en casa no hay nada. Vuelven y siguen viendo que no tienen qué comer», relató, subrayando que la situación se agrava por el desempleo de los padres.

Además, la falta de agua ha generado una escasez de forraje para el ganado, lo que ha provocado la muerte de varios animales, aunque aún no se ha precisado la cantidad de pérdidas. El alcalde de Macharetí, Andrés Flores, estuvo en Sucre hace algunas semanas gestionando ayuda, pero informó que aún no ha recibido respuesta y no pudo proporcionar cifras exactas sobre las familias afectadas o el ganado perdido, aunque confirmó que esta sequía es la más severa en años.

Hasta la fecha, 12 municipios de Chuquisaca, incluido Macharetí, han emitido declaratorias de desastre debido a la sequía y esperan el apoyo de las autoridades departamentales y nacionales.