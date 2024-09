“No le interesa la economía”, dice Alcón sobre Evo y adelanta que recurrirán a los “mecanismos constitucionales para defender al pueblo”

Alcón reiteró de manera insistente que “antes tiene que primar el diálogo, antes tiene que primar el consenso, y bueno, eso ya se va a ver en el transcurso de las siguientes horas y los días”.

“Una vez más, le decimos y hacemos una reflexión (…) si hay un tema pendiente, el presidente Luis Arce ha invitado a Evo Morales a que se resuelva acá, y no amenazando, ni generando convulsión”, señaló.

“Nuestro país en este momento necesita seguir trabajando, continuar con las actividades que la población y las familias bolivianas necesitan. No paralizarlas, no bloquearlas. Ese es un daño no al Gobierno, no al presidente Luis Arce, ese es un daño al pueblo boliviano que luego va a tener que responder el señor Evo Morales”, añadió.

En esa línea, Alcón dijo que Arce y su Gobierno están “abiertos siempre al diálogo, abiertos siempre a poder sentarnos y resolver en esa instancia todos los temas que tengan que resolverse, no amenazando a la población boliviana y menos por una candidatura”.

“Es importante señalar que todas las movilizaciones, la marcha, huelgas de hambre, bloqueo de caminos, es una secuencia de pasos que se viene llevando adelante hace mucho tiempo, ya lo han amenazado, y han señalado los mismos voceros del evismo, y lo que tiene es solo un fin, la candidatura de Evo Morales, y es algo que no se va a permitir”, señaló.

En ese marco, afirmó que “se tiene que garantizar y respetar y defender las garantías constitucionales de todos los ciudadanos y ciudadanas”.

En un tuit publicado este lunes como respuesta al presidente Luis Arce, Morales aseguró que la movilización que anunció para este martes tiene como base los reclamos por la situación económica del país, aunque admitió que también es contra la “amenaza” para “descuartizar el instrumento político de los pueblos”, es decir, al MAS.

Alcón aseguró que “hay temas que se están resolviendo, hay temas que se están tratando en distintas instancias”

“Lo que nosotros tenemos que garantizar es la estabilidad del pueblo boliviano, que es un patrimonio de las familias bolivianas y de las familias en el territorio nacional. No podemos, por intereses personales, candidaturas, electoralizar el país desde el 2021”, sostuvo.

“No es, no es un interés económico, porque si le interesara la economía de los bolivianos y bolivianas, estaría ordenando que se aprueben las leyes económicas, y no solo las económicas, las sociales y leyes estructurales. No le interesa la economía, no le interesa la tranquilidad, por eso desde el primer momento se ha encargado, precisamente, de generar convulsión y bloquear a un Gobierno popular”, sostuvo.

Aunque no detalló qué tipo de acciones asumirá el Gobierno frente a las movilizaciones, la viceministra anunció que el Gobierno va “a recurrir a los mecanismos constitucionales para defender al pueblo boliviano”.