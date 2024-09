No permiten comprar dos veces al mes en Emapa

Con el carnet de identidad, solo se puede comprar arroz, azúcar y aceite una vez al mes en las tiendas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), así lo confirmaron ayer los funcionarios de la entidad.

Fuente: https://www.elalteno.com.bo

A pesar de que subió la cantidad de productos que se distribuyen en las sucursales, las filas continúan. “Con el carnet de identidad solo se puede comprar una vez al mes.

Ese registró se ejecuta a nivel nacional luego de su compra, no puede viajar a otras zonas, municipios o ciudades para seguir comprando”, explicó el funcionario de la agencia ubicada en la avenida Adrián Castillo Nava del Distrito 6 de la ciudad de El Alto.

Las tiendas estatales abren sus puertas desde las 06.00 hasta las 13.00. Detalló que ahora subió la cantidad de arroberas tanto de arroz, azúcar y harina de 300 a 400, debido a la demanda.

A pesar de que llega más cantidad de bolsas arroberas de diferentes productos, las filas continúan y la molestia de la gente se hace evidente, porque algunos productos se acaban pasadas las 10.30 de la mañana.

“Acaba de llegar arroz, yo vengo desde otra zona para comprar, pero me dicen que no puedo comprar ahora porque esa mercadería es para comercializarla mañana. En las mañanas se acaba rápido. Hasta ahora no pueden comprar porque la gente hace fila en las madrugadas. Los revendedores contratan gente para comprar y cuando venimos ya no hay”, reprochó una ama de casa.

Ante la consulta al funcionario si tienen otro mecanismo para realizar el control en contra de los revendedores, el mismo explicó que por el momento solo se realiza el registro con carnet y exhortó a la conciencia de la población para que realicen los reclamos y denuncias en las mismas tiendas, para que la empresa coordine operativos con autoridades nacionales en contra de los acopiadores y especulares del productos.