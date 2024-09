“No soy de Cochabamba, no conocía bien las calles”, dice el conductor que provocó la muerte de un profesor

Pedro Silva

Luego de dos semanas del accidente que provocó la muerte del profesor de Educación Física, Roberto Condarco, este martes apareció Hugo C.S., el conductor que hizo el giro e ‘U’ en la avenida Oblitas de la ciudad de Cochabamba.

“No soy de Cochabamba, no conocía bien las calles. Estaba girando y no percate que venía la moto. Salieron los del SAR, lo estaba auxiliando, me asusté y me bajé. No estaba en estado de ebriedad, nada”, afirmó Hugo desde instalaciones, donde fue trasladado por la Policía tras ser capturado durante un reunión que tenía con los abogados de la familia doliente.