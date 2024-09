«Nos están matando de hambre»: Fejuve de El Alto denuncia que Emapa restringe compras y no abastece la demanda

El dirigente Saucedo criticó la actitud del Gobierno y exigió que den soluciones inmediatas a la crisis económica, porque las familias más humildes son las que sufren en su diario vivir cuando van a los mercados y ven que todo está caro.

Punto de venta móvil de Emapa en El Alto. Foto: ANF

La Paz. – La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad de El Alto, a la cabeza de Juan Saucedo, denunció este lunes que las restricciones de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) impiden que la población se abastezca con productos de la canasta familiar.

“No hay productos en los puntos de venta de Emapa, hasta han hecho subir el precio. Están limitando la compra a una arroba. ¿En qué país estamos? ¿El Gobierno nacional a qué camino nos está llevando? ¿Dónde está el Gobierno que trabajaba por los humildes? Nos están matando de hambre. Pareciera que no hay políticas económicas, no hay estrategias ni plan de emergencia”, declaró Saucedo.

El 25 de agosto, el gerente de la Emapa, Franklin Flores, dijo que los revendedores pueden llevarse todos los productos de los supermercados estatales, menos el arroz; indicó que los intermediarios compran el grano para lucrar por el precio elevado que ahora cotiza.

Asimismo, se reportaron filas en los diferentes puntos de venta de productos de Emapa con demandas principales como el arroz y el azúcar. En ese marco, la empresa estatal también implemento la venta en unidades móviles en las diferentes zonas de La Paz y El Alto.

La ANF visitó el fin de semana el punto de venta instalado en la zona Mercurio de la ciudad de El Alto, específicamente en la avenida Calacoto, y verificó que las ventas son limitadas; por ejemplo, no venden por quintales, solo por arroba. El pollo se acabó a pesar de que las personas que hacían fila tenían previsto adquirir ese producto.

En el mercado formal, los precios de los productos de la canasta familiar sufrieron un incremento considerable, según denuncias de sectores sociales que salieron en marchas con cacerolas. De acuerdo al Gobierno central, todo tiene una explicación en la especulación y agio de productos.

El dirigente Saucedo criticó la actitud del Gobierno y exigió que den soluciones inmediatas a la crisis económica, porque las familias más humildes son las que sufren en su diario vivir cuando van a los mercados y ven que todo está caro.

Los dirigentes vecinales también exigieron la renuncia del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y de los viceministros que no dan solución a la falta del dólar. Advirtieron con salir a las calles si el Gobierno no presenta un plan estructural para salvar la economía del país.

