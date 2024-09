Nueva misión de SpaceX bate un récord establecido hace más de 50 años

Fuente: https://actualidad.rt.com

Space X confirmó que durante la noche pasada, la nave de la misión Polaris Dawn, lanzada este martes, superó los 1.400 kilómetros de distancia de la superficie terrestre.

«Lo más lejos que ha llegado el ser humano desde el programa Apolo hace más de 50 años», escribió la empresa. Asimismo, se supera el récord alcanzado por la nave espacial Gemini XI de la NASA, que llegó a colocarse en una órbita a 1.373 kilómetros en 1966.

Pero el evento más importante está programado para este jueves, cuando toda la tripulación experimente el vacío completo al flotar en el espacio abierto, y dos miembros del equipo realicen la primera caminata espacial de astronautas no profesionales.

Polaris Dawn and Dragon at 1,400 km above Earth – the farthest humans have traveled since the Apollo program over 50 years ago pic.twitter.com/rRDeD1dY1e

— SpaceX (@SpaceX) September 11, 2024