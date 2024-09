Nuevas funciones de Copilot y actualizaciones que cambiarán la experiencia del usuario

¿Alguna vez te has preguntado qué novedades traerá Microsoft a sus servicios en la nube? Este 8 de octubre, Microsoft celebrará su evento digital de OneDrive, donde presentará las últimas actualizaciones de inteligencia artificial (IA) para su servicio de almacenamiento en la nube, Microsoft 365 y más. Este evento es la segunda edición anual y promete mucho, sobre todo para aquellos que usan OneDrive tanto en el trabajo como en la vida personal.

¿Qué se anunciará en el evento?

Este año, Microsoft tiene preparadas algunas novedades emocionantes. Entre ellas, la integración de Copilot en OneDrive es uno de los puntos fuertes. Pero, ¿qué es exactamente Copilot? Es la asistente de inteligencia artificial que Microsoft ha desarrollado para ayudar a los usuarios a aprovechar al máximo su trabajo en la nube. En el evento, se espera que la compañía revele mejoras significativas, incluyendo nuevas funcionalidades de Copilot y un rediseño para la app móvil de OneDrive que hará que sea más fácil de usar.

Microsoft también hablará de una «mejorada experiencia de fotos». En mi opinión, esto podría ser muy útil para aquellos de nosotros que usamos OneDrive para almacenar todas nuestras fotos y queremos una forma más fácil de organizarlas y buscarlas. ¿No sería genial tener un asistente de IA que nos ayude a encontrar esas fotos que tomamos hace años, pero que nunca recordamos dónde guardamos?

Un evento interactivo

El evento será transmitido en vivo a través de Microsoft Teams, y, lo mejor de todo, podrás hacer preguntas en tiempo real al equipo de producto de OneDrive. Así que si siempre has tenido alguna duda o sugerencia sobre OneDrive, esta es tu oportunidad para hablar directamente con los expertos. Me parece una idea genial que demuestra el compromiso de Microsoft con sus usuarios, permitiendo un espacio para la interacción y el feedback en directo.

¿Qué más podemos esperar?

La presentación también sigue a un evento especial de Copilot que se celebrará el 16 de septiembre, en el que el CEO de Microsoft, Satya Nadella, y el vicepresidente de IA en el trabajo, Jared Spataro, discutirán sobre lo que viene para el asistente de IA de Microsoft. Creo que este evento podría darnos una pista sobre cómo Copilot se integrará aún más en Microsoft 365 y cómo las empresas podrán aprovechar estas herramientas para mejorar su productividad. Con un precio de $30 por usuario al mes, está claro que Microsoft apuesta fuerte por su asistente inteligente.

El futuro de onedrive y la IA

En WWWhat’s New, siempre estamos atentos a cómo las grandes compañías como Microsoft están incorporando la IA en sus servicios. Personalmente, creo que eventos como estos son clave para ver hacia dónde se dirige la tecnología y cómo nos afecta en nuestras vidas cotidianas. Microsoft está tratando de mostrar que OneDrive no es solo un servicio de almacenamiento en la nube, sino una herramienta integral para la colaboración y la gestión de archivos tanto para el hogar como para el trabajo.

Si eres un usuario habitual de Microsoft 365 o simplemente alguien interesado en la tecnología de IA, te recomendaría asistir a este evento. Puedes registrarte y unirte a la transmisión en vivo el 8 de octubre a las 10 a.m. PT/1 p.m. ET. No te lo pierdas, podrías descubrir algunas funciones que transformen la forma en que usas OneDrive y otros servicios de Microsoft.