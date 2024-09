Oposición cree que la renuncia del Lima está planeada para que Arce lo designe como fiscal general por decreto

Sin embargo, Ormachea consideró que desde el oficialismo “van a tratar de que no haya un acuerdo” para la nueva designación y que esto será detonante para que Arce Catacora consulte al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con miras a tener luz verde para nombrar al nuevo fiscal vía decreto. “Ese ha sido el plan hace muchos meses atrás”, enfatizó.

Por otra parte, el parlamentario Ormachea consideró que la salida de Lima no es una victoria del evismo, tomando en cuenta que en diferentes ocasiones pidieron su salida del gabinete de ministros.

“Evo Morales no ha tenido absolutamente nada que ver con la salida de Iván Lima, no forma parte de una victoria que él va a cantar. Él va a declarar una victoria de la marcha que se ha suscitado en la última semana y no tiene absolutamente nada que ver”, concluyó.